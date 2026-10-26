Buzelis paaiškino sunkią sezono pradžią ir įvardijo didžiausią iššūkį

22-ejų lietuvis susitikime su „Wizards“ pelnė 21 tašką, pataikydamas 7 metimus iš 13, tačiau jo atstovaujama komanda patyrė antrąją nesėkmę per trejas rungtynes.
Po susitikimo M. Buzelis pripažino, kad pastarosiomis dienomis jautė į gripą panašius simptomus, kurie turėjo įtakos jo fizinei būklei.
„Tiesą sakant, pastaruoju metu nesijaučiau savimi. Šiek tiek sirgau, tačiau tai nėra pasiteisinimas“, – kalbėjo lietuvis.
Per pirmąsias dvejas sezono rungtynes M. Buzelis vidutiniškai rinko po 12 taškų, o antrajame susitikime apskritai nežaidė ketvirtajame kėlinyje.
Vis dėlto po rungtynių su Vašingtono klubu puolėjas tikino pagaliau pasijutęs geriau.
„Šiandien jaučiau, kad liga pagaliau atsitraukė. Jaučiausi kur kas labiau panašus į save. Vis dar bandau prisitaikyti prie mūsų komandos žaidimo. Žinau, kad galiu viską perprasti. Tai tiesiog proceso dalis. Visi treneriai manimi tiki, aš sunkiai dirbu ir žinau, kad viskas susitvarkys“, – teigė M. Buzelis.
Lietuvis taip pat kalbėjo apie pasikeitusį vaidmenį komandoje, kuriai šį sezoną vadovauja naujasis treneris Tiago Splitteris.
Vienas iš M. Buzelio uždavinių – agresyviai kovoti dėl kamuolių puolime. Vis dėlto toks žaidimo stilius reikalauja daug fizinių jėgų.
„Turi pašokti kovodamas dėl kamuolio, o tada iškart bėgti atgal, nes varžovai jau lekia į puolimą. Kai komandos pamato, kad aktyviai kovojame dėl kamuolių puolime, jos stengiasi kuo greičiau pereiti į greitą puolimą, todėl privalai suspėti sugrįžti į gynybą.
Tiesą sakant, sunkiausia yra būti geros fizinės formos ir išlaikyti tokį intensyvumą visų rungtynių metu“, – aiškino M. Buzelis.
Po pirmųjų trejų rungtynių „Bulls“ savo sąskaitoje turi vieną pergalę ir du pralaimėjimus.
Artimiausias rungtynes Čikagos ekipa pirmadienį išvykoje žais su Bostono „Celtics“.
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