Jamesas apie neįprastą vaidmenį Filadelfijoje: „Tam manęs čia tikrai nepasirašė“

41-erių amerikietis sekmadienį vykusiose rungtynėse su Detroito „Pistons“ buvo priverstas užimti neįprastą poziciją, nes Filadelfijos ekipa vertėsi be kelių aukštaūgių.
„76ers“ namuose pralaimėjo 93:106, o L. Jamesas pelnė 18 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 2 kamuolius ir perėmė 2 kamuolius.
Po susitikimo žurnalistai pasiteiravo, ar toks vaidmuo galėtų tapti ilgalaikiu sprendimu.
„Na, po velnių, mes juk turime MVP. Aš čia neatvykau tam, kad nuolat žaisčiau penktoje pozicijoje. Komandoje yra Joelis Embiidas. Nemanau, kad tai galėtų būti ilgalaikis sprendimas, tačiau žinome, kad prireikus galime tuo pasinaudoti.
Žinau, kad galiu žaisti visose penkiose pozicijose tiek puolime, tiek gynyboje. Tačiau nemanau, kad nuolatinis žaidimas vidurio puolėju yra tai, ko iš manęs tikimasi. Tikrai nemanau, kad klubas mane pasikvietė būtent tokiam vaidmeniui“, – kalbėjo L. Jamesas.
Filadelfijos ekipa rungtynėse su „Pistons“ negalėjo remtis J. Embiidu, kuriam buvo suteiktas poilsis po ankstesnio susitikimo su Milvokio „Bucks“.
Dėl sveikatos problemų taip pat nežaidė Dominickas Barlow (nugara), Jabari Walkeris (kelis) ir Tacko Fallas (šlaunis).
Dėl šių netekčių vyriausiasis treneris Nickas Nurse'as nusprendė L. Jamesą įtraukti į starto penketą kaip vidurio puolėją.
Pats veteranas į aikštę sugrįžo po vienerių praleistų rungtynių. Susitikimą su „Bucks“ jis praleido dėl nugaros problemų.
Gruodį 42-ąjį gimtadienį švęsiantis L. Jamesas išlieka vienu svarbiausių „76ers“ žaidėjų, todėl klubui svarbu tinkamai paskirstyti jo krūvį ir išsaugoti lyderio sveikatą.
Pirmąsias trejas sezono rungtynes laimėjusi Filadelfijos ekipa po nesėkmės prieš „Pistons“ savo sąskaitoje turi tris pergales ir vieną pralaimėjimą.
Artimiausias rungtynes „76ers“ trečiadienį išvykoje žais su Indianos „Pacers“.
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