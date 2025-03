Buzelis Denveryje fiksavo dviženklį rezultatyvumą

REKLAMA

Matas Buzelis nugalėtojams per 23 žaidimo minutes surinko 10 taškų (1/4 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį bei blokavo 2 metimus.

Čikagos klubui Coby White'as pelnė 37 taškus. Joshas Giddey pridėjo 26 taškus ir 9 rezultatyvius perdavimus, o „Bulls“ sėkmingai užbaigė ilgiausią sezono išvykų seriją – 4 pergalės ir 2 pralaimėjimai.

Denverio komandai Jamalas Murray surinko 28 taškus, o Peytonas Watsonas pasiekė asmeninį rekordą – 24 taškai.

Tai buvo penktosios rungtynės iš eilės be triskart MVP Nikola Jokičiaus, kuris gydosi kairės čiurnos traumą. Prognozuojama, kad jis sugrįš per artėjantį penkerių rungtynių namų maratoną.

Be to, „Nuggets“ žaidė ir be Aarono Gordono, kuris praleido rungtynes dėl dešinės blauzdos apkrovos valdymo.

Iki ketvirtojo kėlinio pradžios rezultatas buvo lygus, tačiau tada „Bulls“ surengė spurtą 17:4 ir įgijo pranašumą 112:103. Nors Denveris priartėjo iki 119:125 ir turėjo progą sumažinti skirtumą iki vieno metimo, Russellas Westbrookas prametė tritaškį likus žaisti 1 min. 4 sek.

„Bulls“ grįžta namo ir ketvirtadienį priims Los Andželo „Lakers“, o „Nuggets“ trečiadienį tęs namų seriją prieš Milvokio „Bucks“.

„Nuggets“: Jamalas Murray 28 (7/13 dvit., 4/9 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Peytonas Watsonas 24 (6/8 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 4 blk.), Christianas Braunas 18 (5/10 dvit., 5 atk. kam.), Michaelas Porteris 16 (6/8 dvit., 1/10 trit., 6 atk. kam.), Russellas Westbrookas 14 (4/9 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam., 10 rez. perd., 5 kld.), DeAndre Jordanas 10 (4/6 dvit., 17 atk. kam., 7 rez. perd.), Zeke Nnaji 7, Jalenas Pickettas 2.

„Bulls“: Coby White 37 (6/12 dvit., 5/10 trit., 4 rez. perd.), Joshas Giddey 26 (6/8 dvit., 7 atk. kam., 9 rez. perd.), Dalenas Terry (1/6 dvit., 4/4 trit.) ir Jalenas Smithas (4/5 dvit., 9 atk. kam.) po 14, Nikola Vučevičius 13 (4/8 dvit., 1/4 trit., 8 atk. kam.), Matas Buzelis 10 (4 atk. kam.), Kevinas Huerteris 9 (1/7 trit., 6 rez. perd.), Patrickas Williamsas 6 (0/5 trit., 4 atk. kam.).