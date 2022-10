Buvusi WWE imtynininkė netikėtai mirė vos 30-ies

„Su skaudančia širdimi turiu pranešti, kad mūsų mylima Sara iškeliavo pas Jėzų. Mes visi esame šokiruoti. Prašome gerbti mūsų privatumą šiuo sunkiu metu ir leisti mums gedėti“, - rašė T.Lee.

S.Lee šį pasaulį paliko būdama vos 30-ies metų. Jos mirties priežastis nėra atskleidžiama.

2015 m. S.Lee dalyvavo WWE realybės šou „Tough Enough“ šeštajame sezone, kur tapo nugalėtoja moterų kategorijoje ir laimėjo 250 tūkst. JAV dolerių vertą vienerių metų kontraktą su WWE. Tiesa, po tų vienerių metų kontraktas nebuvo pratęstas.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7