TV3 naujienos > Sportas

Buvusi NBA žvaigždė baigė karjerą

2025-08-19 19:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 19:14

Penkiskart NBA„Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis Johnas Wallas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą.

Johnas Wallas | Scanpix nuotr.

0

Gynėjas labiausiai išgarsėjo atstovaudamas Vašingtono „Wizards“, kur praleido dešimt metų. Vėliau jis rungtyniavo Hjustono „Rockets“ ir Los Andželo „Clippers“ klubuose.

Savo karjeros metu J. Wallas pasiekė reikšmingų asmeninių rezultatų – 2017 m. buvo įtrauktas į trečiąjį NBA simbolinį penketą, 2014 m. tapo NBA dėjimų konkurso nugalėtoju, o 2016–2017 m. sezone pirmavo lygoje pagal perimtus kamuolius.

Per 647 reguliariojo sezono rungtynes jis vidutiniškai rinko 18,7 taško, atliko 8,9 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 4,2 ir perėmė 1,7 kamuolio.

