Buvusi NBA žvaigždė baigė karjerą

Gynėjas labiausiai išgarsėjo atstovaudamas Vašingtono „Wizards“, kur praleido dešimt metų. Vėliau jis rungtyniavo Hjustono „Rockets“ ir Los Andželo „Clippers“ klubuose.
Savo karjeros metu J. Wallas pasiekė reikšmingų asmeninių rezultatų – 2017 m. buvo įtrauktas į trečiąjį NBA simbolinį penketą, 2014 m. tapo NBA dėjimų konkurso nugalėtoju, o 2016–2017 m. sezone pirmavo lygoje pagal perimtus kamuolius.
Per 647 reguliariojo sezono rungtynes jis vidutiniškai rinko 18,7 taško, atliko 8,9 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 4,2 ir perėmė 1,7 kamuolio.
