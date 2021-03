Buvęs žalgirietis Toupane'as papildys „Bucks“ gretas

28 metų puolėjas ligi šiol žaidė NBA Plėtojimosi lygoje „Golden State Warriors“ dublerių gretose.

Jam sezonas klostėsi gana gerai, nes žaidėjas per mačą vidutiniškai įmesdavo 17,9 taško, atkovodavo 8,1 kamuolio ir atlikdavo 3,3 rezultatyvaus perdavimo.

„Bucks“ gretose krepšininkas keletą mačų yra žaidęs 2016/2017 sezone. Būtent po to sezono jis nusprendė grįžti į Europą.

2017/2018 m. jis praleido Kaune, o vėliau sekė Pirėjo „Olympiakos“, Malagos „Unicaja“ ir Strasbūro SIG klubai.

Prieš šį sezoną A. Toupane'as vėl nusprendė išbandyti laimę NBA lygoje.

„Bucks“ komanda Rytų konferencijoje kol kas žengia trečioje vietoje.

