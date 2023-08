Buvęs NBA žaidėjas nuteistas kalėti 10 metų – iš žaidėjų išviliojo milijonus dolerių

36-erių Terrence’as Williamsas, kuris 2009-2013 m. žaidė Naujojo Džersio „Nets“ ir dar trijose komandose, praėjusį rugpjūtį prisipažino esąs kaltas dėl sukčiavimo sąmokslo sveikatos priežiūros srityje, sukčiavimo elektroniniu būdu ir tapatybės vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis.

Krepšininkas vadovavo „įžūliai“ schemai, į kurią buvo įtraukta mažiausiai 19 žaidėjų ir pagal kurią buvo apgaule išvilioti milijonai dolerių už fiktyvias medicinines procedūras.

BREAKING: Terrence Williams, the 4-year NBA veteran who served as the ringleader of a scheme to defraud the league's health and welfare benefit plan out of $5 million, was sentenced to 10 years in prison.



Williams will also face three years of supervised release, a forfeit of… pic.twitter.com/G61v2zPWIP

REKLAMA