Butvilui Rumunijoje teko aukščiau reitinguotas varžovas, Berankis Prancūzijoje nusprendė nežaisti

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

D. Kuzmanovas 2011 m. buvo 35-oji pasaulio jaunių raketė ir netgi žaidė „Roland Garros“ jaunių dvejetų pusfinalyje. Vyrų tenise tokiu aukštumų jis nepasiekė – ATP reitinge bulgaras nėra buvęs aukščiau 158-os vietos (2022 m.) ir nėra patekęs į jokio „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindinį etapą, nors daug kartų dalyvavo kvalifikacijose.

D. Kuzmanovas per profesionalo karjerą yra laimėjęs 23 vienetų turnyrus: net 20 – ITF ir 3 – ATP „Challenger“ turuose. Vieną titulą bulgaras jau laimėjo šiame sezone, kai triumfavo ATP „Challenger“ turnyre Graikijoje kovo mėnesį.

D. Kuzmanovas į Rumuniją atvyko būdamas geros sportinės formos. Prieš savaitę bulgaras ATP „Challenger“ turnyre Prancūzijoje nukeliavo iki pat finalo ir tik ten suklupo.

E. Butvilui pergalė atneštų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų portugalas Frederico Ferreira Silva (ATP-266) arba čilietis Matiasas Soto (ATP-258). Pralaimėjimo atveju lietuviui atitektų 950 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Rumunijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų. Šiame turnyre žaidžiama ant grunto dangos, ant kurios E. Butvilo rezultatai pastaruoju metu buvo prasti.

Ant grunto kitą savaitę vyks ir ATP „Challenger“ turnyras Prancūzijoje – „Internationaux de Tennis de Troyes“. Ten buvo užsiregistravęs 35-erių Ričardas Berankis (ATP-401). Pagal anksčiau turėtą reitingo poziciją (319) lietuvis buvo įrašytas tarp pagrindinio etapo žaidėjų, bet prieš porą dienų pranešė, kad turnyre nedalyvaus.

Troyes update:

OUT: Olivo, Berankis

IN: Sanchez Izquierdo, Boscardin Dias

Next: Barrena