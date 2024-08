Buriuotojai prieš paskutinį „Kuršių marių regatos“ etapą: „Kol nekirtai finišo linijos, viskas gali labai greitai pasikeisti“

Po ilgo, apie 6 valandas ketvirtadienį trukusio „Sportland“ vardo etapo, dalis komandų įskaitinėse „Kuršių marių regatos“ grupėse jau sugebėjo susikurti pakankamai solidų pranašumą, kad galėtų jaustis ramiau prieš paskutinę lenktyninę dieną, kuri įvyks rugpjūčio 3 d., šeštadienį.

Pavyzdžiui, „RS-280“ jachtų klasėje kone visose lenktynėse, išskyrus vienas, pirmieji finišo liniją kirto „Zig Zag Xiaomi TV3“ (kpt. Aivaras Mieliauskas). Jie pirmauja ir kovoje dėl Sportinių jachtų taurės.

Panaši situacija ir „Platu 25“ jachtų klasėje, kur finišo liniją visose lenktynėse, išskyrus vienerias, pirmieji kirto „Pandora“ komanda, vadovaujama kapitono Algirdo Žižio. O ir per tas vienerias lenktynes ši komanda gavo UFD nuobaudą – ji skiriama už šiek tiek per anksto kirstą starto liniją. Tai dažniausiai nutinka siekiant kuo tiksliau ir agresyviau startuoti užsitikrinant geriausias startines pozicijas.

Nepaisant to, buriuotojai teigia atsipalaiduoti negalintys.

„Buriavime kova visada vyksta iki pat pabaigos, nes čia, kol nekirtai paskutinės finišo linijos, dar viskas gali labai greitai ir labai stipriai pasikeisti. Ne vieną kartą lyderiai per vieną klaidą ar per vieną vėjo pasisukimą yra kritę į rezultatų dugną, ir atvirkščiai – ne kartą komandos yra išlipusios į rezultatų lentelės viršų vien dėl to, kad nepasidavė ir kovojo iki pabaigos“, – apie netikėtus posūkius buriavimo sporte dalinasi „Arabela-Auga“ komandos kapitonas Raimondas Šiugždinis.

Šiuo metu ši komanda užima pirmąją vietą tiek ORC 1 grupėje, tiek kovoje dėl Didžiųjų jachtų taurės, tačiau į paskutinės dienos lenktynes žada eiti pasiruošusi kovoti pilnu pajėgumu.

Vis dėlto, ko gero, didžiausia sportinė intriga prieš paskutinįjį etapą vyrauja ORC 2 grupėje. Čia šiuo metu pirmauja „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) komanda, tačiau vos vienu tašku nuo jų atsilieka „Prus Primo“ (kpt. Gintaras Chomentauskas) komanda. Ant kulnų lipa ir stiebą atsistačiusi bei į lenktynes sugrįžusi „Tegu“ (kpt. Jurgis Janulionis) komanda.

Kruizinių jachtų įskaitoje pakankamai nemažu atstumu kovoje dėl taurės pirmauja „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis) komanda.

Paskutinės dienos lenktynės 70-metį švenčiančioje „Kuršių marių regatoje“ įvyks rugpjūčio 3 d., šeštadienį.

„Kuršių marių regata“ yra didžiausias ir giliausias tradicijas turintis buriuotojiškas renginys Lietuvoje, vykstantis jau nuo 1954-ųjų. Šiemet regata švenčia 70-metį. Regata Smiltynėje vyks liepos 27-29 dienomis, Nidoje – liepos 30-rugpjūčio 3 dienomis. Sekti regatos eigą bei rezultatus galima čia.

Rezultatai įskaitinėse grupėse po „Sportland“ vardo etapo:

ORC 1:

1. Arabela-Auga (kpt. Raimondas Šiugždinis) – 6 t.

2. Keturi vėjai (kpt. Karolis Janulionis) – 9 t.

3. Dia (kpt. Tauras Rymonis) – 11 t.

ORC 2:

1. Nida III (kpt. Arūnas Burkšas) – 6 t.

2. Prus Primo (kpt. Gintaras Chomentauskas) – 7 t.

3. Tegu (kpt. Jurgis Janulionis) – 9 t.

RS-280:

1. Zig Zag Xiaomi TV3 (kpt. Aivaras Mieliauskas) – 4 t.

2. Barta (kpt. Linas Felenderis) – 9 t.

3. Alfeta (kpt. Evaldas Vaičiulis) – 12 t.

Platu 25:

1. Pandora (kpt. Algirdas Žižys) – 4 t.

2. Šmėkla (kpt. Simonas Rasimavičius) – 7 t.

3. Brillamar (kpt. Tomas Sakalauskas) – 11 t.

ORC Sportboat:

1. Why Knot (kpt. Vitalis Danilavičius) – 4 t.

2. Tigra (kpt. Dainius Rudžikas) – 7 t.

3. Kirke 3 (kpt. Andrius Virbickas) – 11 t.

ORC 3:

1. La Calma (kpt. Marius Klišaitis) – 5 t.

2. Mirage (kpt. Albertas Lukšys) – 9 t.

3. Vajana Magic (kpt. Gintautas Andriuškevičius) – 10 t.

Rezultatai kovoje dėl regatos taurių po „Sportland“ vardo etapo:

Didžiųjų jachtų įskaitos taurė:

1. Arabela-Auga (kpt. Raimondas Šiugždinis)

2. Keturi vėjai (kpt. Karolis Janulionis)

3. Dia (kpt. Tauras Rymonis)

Sportinių jachtų įskaitos taurė:

1. Zig Zag Xiaomi TV3 (kpt. Aivaras Mieliauskas)

2. Barta (kpt. Linas Felenderis)

3. Pandora (kpt. Algirdas Žižys)

Kruizinių jachtų įskaitos taurė:

1. La Calma (kpt. Marius Klišaitis)

2. Mirage (kpt. Albertas Lukšys)

3. Vajana Magic (kpt. Gintautas Andriuškevičius)