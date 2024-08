Buriuotoja Viktorija Andrulytė startavo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse

V.Andrulytė pirmąją atžymą pasiekė 30-a. Vėliau lietuvė „šoktelėjo“ į 25-ą poziciją.

Ties trečiąja atžyma lietuvė krito į 29-ą vietą. Vėliau lietuvė prarado dar 9 pozicijas ir plaukimą baigė 38-a. Plaukimą laimėjo prancūzė Louise Cervera (41:33), antra buvo kinė Min Gu (+0:20), trečia – italė Chiara Benini Floriani (+0:35). V.Andrulytė pralaimėjo 2 min. 46 sek. Jai buvo įrašyti žadėti 2,15 papildomo baudos taško.

Antrosios lenktynės ketvirtadienį taip ir neįvyko. V.Andrulytė dar prieš olimpiados pradžią susidūrė su nesklandumais ir neišvengė nuobaudos.

„Iš techninio komiteto dar prieš startus gavau protestą dėl per klaidą atsineštų ne tų lačių (į burę dedamos lazdelės burės formai palaikyti), dėl to per pirmas lenktynes gausiu papildomus 2,15 taško.

Tačiau nuotaikos tai nesugadina. Aišku, incidentas nėra malonus, bet visko pasitaiko ir dabar jau žiūri į tai kaip į praėjusį dalyką. Mūsų varžybos trunka ilgai, įvyks dešimt ar daugiau lenktynių, tad šiai dienai esu tik dar labiau užsidegusi pademonstruoti, ką galiu geriausio ant vandens“, – LBS.lt sakė V.Andrulytė.

ILCA 6 jachtų klasei lenktynės vyks rugpjūčio 1-6 dienomis. Rugpjūčio 6 dieną numatomos Medalių lenktynės, kur susirungs dešimt geriausiai iki tol pasirodžiusių sportininkių. Iš viso šioje klasėje varžosi 43 sportininkės. V.Andrulytė yra viena tituluočiausių Lietuvos buriuotojų.

2021 m. ji iškovojo pasaulio čempionato bronzą, šiemet tapo Europos vicečempione, taip pat yra laimėjusi pasaulio taurę. 2021 m. Tokijo olimpiadoje V.Andrulytė „Laser Radial“ klasėje buvo 25-a.