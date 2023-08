Bronzą iškovojęs Mykolas Alekna: „Atėjau į elitą ir liksiu čia ilgam“

Geriausiu bandymu diską 68,85 m nusviedęs diskininkas įsitikęs: „Atėjau į elitą ir liksiu čia ilgam.“

Disko metimo rungties finalas istoriniu tapo dėl svaiginančiu dėl sportininko iš Švedijos Danielio Stahlio pasirodymo. Atletas geriausiu mėginimu diską numetė net 71,46 m ir pasiekė pasaulio čempionatų rekordą.

Saving the best for last 💥



Daniel Stahl throws a massive 71.46m championship record to win his second #WorldAthleticsChamps discus throw title 😎 pic.twitter.com/706qFVWH54