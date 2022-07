Bomba futbolo pasaulyje: „Bayern“ palikęs Robertas Lewandowskis jungiasi prie „Barcelonos“

Pasak šaltinių, katalonai už Lenkijos futbolininką sumokėjo fiksuotą 45 mln. eurų fiksuotą mokestį ir potencialius 5 mln. eurų už įvairius priedus.

Nepaisant to, jog Vokietijos čempionai reikalavo už „Barcelonos“ už savo žvaigždę 50 mln. eurų, nes pastarasis dar turėjo vienerius metus galiojantį kontraktą, tačiau galiausiai sutiko priimti tokį pasiūlymą.

Pranešama, jog R.Lewandowskis pasirašė su „Barcelonos“ komanda trejų metų trukmės kontraktą su galimybe jį pratęsti dar vieneriems metams. Tuo tarpu Lenkijos futbolininko atlyginimas sieks apie 9 mln. eurų beveik tiek pat, kiek pastarasis gaudavo Vokietijoje.

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



