Bokso pasaulio čempiono diržas atimtas po nesėkmingo svėrimo – Keyshawno Daviso ir Edwino de los Santoso dvikova JAV neįvyks

Penktadienį E. de los Santosas pasiekė 61,1 kg svorį ir buvo žemiau nustatyto svorio kategorijos limito (61,24). Tuo tarpu K. Davisas buvo toli nuo tikslo ir svėrė 63,19 kg. Už tai iš K. Daviso automatiškai buvo atimtas pasaulio čempiono diržas.

Pats svorio nenumetęs kovotojas dėl to nesisielojo: „Daugiau nei 4 metus mečiau svorį iki šitos ribos, o dabar tiesiog „išaugau“ šitą svorio kategoriją. Aš tikrai stengiausi, mečiau svorį vakar iki pat nakties, dar šį rytą prabudau ir bandžiau numesti likusius kilogramus. Paprasčiausiai „išaugau“ šitą kategoriją. Tas pats jausmas mane buvo aplankęs ir per pastarąją kovą su Berinčyku. Ačiū Dievui, tąkart svorį numečiau, nors jūs net neįsivaizduojate, kaip tada jaučiausi. Yra kaip yra“.

E. de los Santosas iš pradžių džiaugėsi, kad tik jis savaitgalį galės pretenduoti į pasaulio čempiono diržą, tačiau po kelių valandų paaiškėjo, kad ši kova apskritai neįvyks.

„Derėjomės su Daviso atstovais, susitarėme dėl 10 papildomų svarų taisyklės, dėl piniginės baudos, tačiau galiausiai padarėme išvadą, kad Davisas net nesistengė numesti svorį. Ant svarstyklių jis lipo šokdamas. Nenorėjau, kad ringe nutiktų tas pats, kas nutiko Garcios kovoje su Haney, todėl kovą atšaukėme. Man svarbiausi yra Edwino interesai“, – sakė E. de los Santoso vadybininkas Sampsonas Lewkowiczius .

