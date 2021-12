„BLAST Premier: World Final” turnyre — juokingas rusų ir amerikiečių apsižodžiavimas

„Team Liquid” prieš turnyro pradžią buvo nurašyta, o prieš pirmąjį mačą su NAVI jiems prognozuotas aiškus iškritimas į apatinę lentelę. Nepaisant to, Šiaurės Amerikos organizacijai pavyko padaryti tai, ko šiemet niekas daugiau nesugebėjo – LAN turnyre įveikti dominuojančią „Natus Vincere”.

Įveikus NAVI, „Team Liquid” stojo prieš dar vieną CIS regiono komandą – rusus „Gambit Esports”. Ir šįkart amerikiečiams teko žaisti tris žemėlapius, o pakeliui į paskutinį „Team Liquid” lyderis „Stewie” sudalyvavo juokingame apsižodžiavime su „nafany”.

Antrojo žemėlapio pradžioje Dmitrijus „Sh1ro” vienas patiesė penkis varžovus, o komandos draugo sėkmės užvestas „nafany” „Team Liquid” pusėn pasiuntė rusiškų keiksmažodžių tiradą.

„Stewie” skolingas neliko ir atgal sušaukė: „Nusiraminkit, jūs – nevykėliai!”

Bro that was a fun series, loved the atmosphere @GambitEsports. GGWP 1-2 👍