Bjaurų varžovo poelgį atlaikiusio Sabonio vedamas „Kings“ vėl palaužė NBA čempionus

Serijoje iki keturių pergalių „Kings“ jau pirmauja 2-0.

D. Sabonis per 39 minutes pelnė 24 taškus (8/12 dvit., 8/12 baud.), sugriebė 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, bet padarė 3 klaidas, prasižengė 5 kartus.

Pirmąjį kėlinį geriau pradėjo svečiai, bet dar iki pertraukos šeimininkai sugebėjo išsiveržti į priekį. Po atkarpos 13:4 antrajame kėlinyje „Kings“ pirmavo 40:31.

Po pertraukos aikštėje vyko atkakli kova, bet „Kings“ visada išliko truputį priekyje.

„Warriors“ bandė gelbėtis tritaškiais, bet Sakramento klubas visada sugebėjo vis pirmauti (99:95). Lemiamu metu S. Curry dar bandė tempti svečius, bet atsakymų surado ir šeimininkai, kurie galiausiai likus minutei įtvirtino savo pergalę.

Paskutiniame ketvirtyje buvo užfiksuotas itin nemalonus epizodas, kai „Warriors“ puolėjas Draymondas Greenas nesportiškai pasielgė prieš D. Sabonį.

Lietuviui gulinti ant parketo, pro jį lipdamas amerikietis užlipo ant aukštaūgio krūtinės ir tada nušoko. D.Greenas po šio epizodo išvytas iš aikštės.

Draymond Green stomps on Domantas Sabonis.



He was hit with a flagrant 2 foul and ejected. pic.twitter.com/gYWvNO9lHR