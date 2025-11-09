Beliauskas liko be taškų

L.Beliauskas per 16 minučių liko be taškų – prametė dvitaškį ir keturis tritaškius, bet atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, sykį suklydo ir surinko 1 naudingumo balą.
Pralaimėjusiems Rashawnas Thomasas įmetė 20 taškų, Nate‘as Johnsonas – 15, Carlosas Marshallas – 14 (11 atk. kam.). Nugalėtojams Jordanas Parksas surinko 21 tašką, Chrisas Hortonas – 13, Ky Bowmanas – 12 taškų.
