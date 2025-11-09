 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Beliauskas liko be taškų

2025-11-09 21:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 21:58

Nesėkmę Italijos lygoje patyrė Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (1/6) ekipa, kuri išvykoje 76:89 (15:12, 20:25, 24:31, 17:21) nusileido Venecijos „Umana Reyer“ (5/2) Krepšininkams.

L.Beliauskas liko be taškų (Scanpix nuotr.)

0

L.Beliauskas per 16 minučių liko be taškų – prametė dvitaškį ir keturis tritaškius, bet atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, sykį suklydo ir surinko 1 naudingumo balą.

Pralaimėjusiems Rashawnas Thomasas įmetė 20 taškų, Nate‘as Johnsonas – 15, Carlosas Marshallas – 14 (11 atk. kam.). Nugalėtojams Jordanas Parksas surinko 21 tašką, Chrisas Hortonas – 13, Ky Bowmanas – 12 taškų.

