Belgrado derbyje 20 taškų deficitą panaikinęs „Partizan“ nukovė „Crvena Zvezda“ ekipą

Željko Obradovičiaus auklėtiniai namuose 92:81 (13:24, 21:24, 29:18, 29:15) patiesė kitą Belgrado komandą – „Crvena Zvezda“ (17-3).

Dar antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai atsilikinėjo net 20 taškų skirtumu (28:48). Visgi, po didžiosios pertraukos perėmė iniciatyvą ir prieš lemiamą kėlinį nurėžė deficitą iki vos 3 (63:66).

Galiausiai ketvirtajame šie persvėrė rezultatą, susikrovė dviženklį pranašumą ir atgal nebesidairė (85:72).

Rungtynėse užfiksuotas rekordinis lankomumas – 17 124 arenoje susirinkę gerbėjai yra net Adrijos lygoje nematytas reiškinys.

1⃣7⃣,1⃣2⃣4⃣@PartizanBC fans set the new single-game attendance record in AdmiralBet #ABALiga!



