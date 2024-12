Belgrado atmosferos NBA kovose neregėjęs Lonnie Walkeris: „Mėgavausi ir noriu padėkoti „Partizan“

„Sužaidėme gana geras rungtynes, kovėmės, bet kiekvienas mačas yra apie spurtus. Jie šovė į priekį trečiojo kėlinio gale. Tačiau turime toliau stengtis ir augti <...> Pralaimėjome, tad tai nebuvo geriausias pasirodymas. 26 taškai ir pralaimėjimas nieko nereiškia. Turiu toliau augti, žiūrėti, kur galiu patobulėti. Ypač gynyboje padedant komandos draugams. Puolimas ateis, bet gynyba svarbiausia“, – po dvikovos sakė net šešis tritaškius pataikęs kauniečių vedlys.

L. Walkeriui tai buvo tiek rezultatyviausias, tiek naudingiausias mačas nuo atvykimo į Lietuvos komandą lapkričio pradžioje.

L. Walkerio žaidimo epizodai:

Jis pataikė 4 iš 7 dvitaškių ir 6 iš 11 tritaškių, o varžovų lyderis C. Jones'as surinko dvigubą dublį – sukratė 19 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.:

Lemiamo kėlinio pradžioje kauniečiai klimpo, o oponentai didino savo persvarą iki 74:67. Visgi likus žaisti kiek daugiau nei 2 minutes, Edgaro Ulanovo baudų metimai atkūrė intrigą ir mažino skirtumą iki 3 taškų 77:74. Visgi tuomet žalgiriečiai praleido 4 taškus iš eilės ir situacija komplikavosi 81:74.

„Nepataikėme. Aš pramečiau tritaškį iš kampo, floaterį, taip pat buvo ir kitų laisvų metimų. Žaidėme gerai, bet tiesiog nepataikėme. Rungtynės yra apie spurtus bei kaip iš jų pakyli. Turime išanalizuoti, ką padarėme blogai, bet sezonas vis tiek yra ilgas. Manau, kad geriausia dar artėja. Žinau, kad vyrukai palaiko mane tiek pat, kiek aš juos“, – nesėkmingą atkarpą ketvirtajame kėlinyje apibendrino L. Walkeris.

Amerikiečiui taip pat įspūdį paliko Belgrado sirgalių palaikymas, kokio NBA kovose jis nėra matęs, tačiau panašiai jausdavosi rungtyniaudamas vidurinės mokyklos laikais.

„Vidurinė mokykla bei valstybinis čempionatas, jei kalbame apie minią ir nusiteikimą. Nuostabi aplinka, nuostabi publika. Kuo ryškesnės šviesos, tuo geriau man. Mėgavausi ir noriu padėkoti „Partizan“, tai buvo kažkas įsimintino. Tačiau patyrėme pralaimėjimą“, – nusivylęs buvo žalgiriečių vedlys.

– Kokias pamokas pasiimate komandai į kitas rungtynes ketvirtadienį?

– Kiekviena ataka šioje lygoje yra svarbi. Negalime atsipalaiduoti, negalime klysti, negalime leisti antrųjų šansų, negalime atiduoti atkovotų kamuolių. Reikia žinoti, ką darai bei tai daryti.

Pats padariau kvailą klaidą, kai perdaviau kamuolį per nugarą, nes pamaniau, jog Bryantas (Dunstonas) ten buvo. Paprastas dalykas, bet iššvaistyta ataka. Negalime to daryti.

– Kaip jaučiatės fiziškai dvigubų savaičių metu?

– Aš esu fiziškas bei treniruojuosi tokiems dalykams. Dėl to atsibundu 3-4 valandos prieš treniruotę, dėl to prasitampau ryte ir vakare, dėl to brendu į šaltą vandenį ryte. Stengiuosi, kad mano kūnas būtų visiškai paruoštas tokioms situacijoms. Esu psichologiškai ir fiziškai pasiruošęs bet kam mano kelyje. Esu profesionalas, kai kalbame apie sveikatą ir stiprybę. Turint tokią komandą dar lengviau.

– Tautvydas Sabonis rungtynių metu jums aiškino, kaip reikia provokuoti pražangas. Ar ties tuo dirbate?

– Taip, turiu geriau tai suprasti. NBA šiek tiek ribojami tokie dalykai. Turiu perprasti tokius dalykus bei būti pasiruošęs mesti į krepšį, kai bus varžovo pražanga. Sabonis man tikrai labai padeda ties tuo. Sužaidžiau 7 rungtynes, esu čia kiek mažiau nei mėnesį. Manau, kad bus dar geriau, tad tiesiog reikia tobulėti.