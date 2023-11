Bėgikė su Dauno sindromu laužo standartus įveikdama maratonus: „Aš esu deivė“

33 metų moteris iš Ostino (JAV) kartu su 56 metų mama Sandy Niujorko maratoną lapkričio 5 d. įveikė per 10 valandų ir devynias minutes.

Po jo, kalbėdama su „People“, Sandy paaiškino, kad ji ir Kayleigh pradėjo treniruotis lenktynėms 2017 m., norėdamos pagerinti šeimos sveikatą ir fizinę formą, nes Sandy mamai buvo diagnozuota Alzheimerio liga.

Nuo to laiko Kayleigh įveikė Bostono ir Ostino maratonus bei susitvarkė su 20 pusmaratonių.

„Niujorko maratonas pakeitė mano požiūrį į dukrą. Kaskart išgirdusi muziką ji sustodavo šokti. Pabaigoje, paskutines dvi mylias, ji labai jaudinosi“, – pasakojo Sandy.

Kayleigh skaudėjo raumenis ir ji buvo nepaprastai pavargusi, bet kaskart, kai ji imdavo silpti, kažkas kažkur įjungdavo muziką ir ji šokdavo, taip vėl susigrąžindama išblėsusias jėgas.

„Aš esu diva, – sakė Kayleigh. – Visas lenktynes nuolat tvarkiausi plaukus. Prie finišo linijos šokau pergalės šokį.“

Sandy sakė, kad toks Kayleigh požiūris buvo užkrečiamas ir palaikė jos motyvaciją viso maratono metu, kuriame jos dalyvavo prisimindamos 2021 m. mirusią Sandy mamą. Finišo liniją moterys kirto su ašaromis akyse.

Maždaug tryliktame kilometre Sandy ėmė sunkiai judėti, tačiau Kayleigh ją skatino bėgti toliau.

„Mano dukra turi tokį gebėjimą matyti žmonių širdis. Tai man buvo tas lemiamas momentas, nes per lenktynes ji vis kartojo: „Mama, tu bėgi ir už močiutę“, – prisiminė bėgikės mama.

Kai jos skrido namo į Teksasą, oro linijų darbuotojai pasiteiravo Sandy, ar Kayleigh reikia neįgaliojo vežimėlio, kad galėtų judėti oro uoste. Visgi jie buvo nustebinti ir sužavėti, kai išgirdo, kad ji buvo pirmoji moteris su Dauno sindromu, finišavusi Niujorko maratone. Toks pasiekimas darbuotojus taip sujaudino, kad ši naujiena buvo paskelbta per garsiakalbius.

„Tai buvo šiek tiek siurrealu. Bet Kayleigh, būdama tokia deivė, kokia ji yra, norėjo visus apkabinti ir pabučiuoti“, – emocijomis dalinosi Sandy.

