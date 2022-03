Bedantis „Žalgiris“ neturėjo šansų prieš Eurolygos čempionus

Antradienį žalgiriečiai namuose pripažino Pirėjo „Olympiakos“ pranašumą 73:84.

Beje, šiandien istorine ribą peržengė kauniečių kapitonas Paulius Jankūnas. Jis rungtynėse perkopė 2000 atkovotų kamuolių ribą. Pagal sugriebtus kamuolius jis yra vienvaldis lyderis per visą turnyro istoriją.

Šio vakaro mače Stambulo ekipa žaidimo gijas savo rankose laikė nuo rungtynių pradžios. Susitikimą jie pradėjo pelnydami septynis taškus be atsako.

Šeimininkams pavyko rezultatą išlyginti, bet svečiai vėl greitai atitrūko. Antrajame kėlinyje „Žalgiris“ susidūrė su problemomis puolant, kai neišnaudojo gerų šansų pasižymėti.

Tuo tarpu „Anadolu Efes“ tuo naudojosi ir išliko priekyje, o skirtumas netrukus pasiekė ir dviženklį (41:30).

Po pertraukos vaizdas nepasikeitė. „Anadolu Efes“ po truputį bėgo, o žagiriečiai strigo puolime ypač trečiajame kėlinyje.

Po kelių dūrių iš toli svečiai jau buvo priekyje net 49:30. Toliau skirtumas išliko panašus. Trečią kėlinį kauniečiai pralaimėjo net 10:24. Arena ir tribūnos atrodė nuščiuvusios tokios įvykių eigos.

Vis dėlto kauniečiai dar nebuvo sudėję ginklų. Atsirišus krepšiui jie dar bandė artėti prie varžovų.

Ketvirtąjį kauniečiai pradėjo spurtu 9:0. Tačiau savo klasę čia pat parodė „Anadolu Efes“, kurie sėkmingai į tai atsakė.

Šeimininkams per lemiamą kėlinį pavyko sumažinti atsilikimą, bet galutinę pergalę vis vien šventė „Anadolu Efes“.

Kauniečius į priekį vedė T. Cavanaugh, surinkęs 22 taškus. Tai naujas jo asmeninis rezultatyvumo rekordas Eurolygoje.

A. Milaknis pridėjo 13 taškų.

Varžovų gretose rezultatyviausiai žaidė buvęs žalgirietis V. Micičius. Serbas pelnė 20 taškų ir atliko 7 rezultatyvius perddavimus.

„Žalgiris“: Tyleris Cavanaugh 22 (7 atk. kam..), Artūras Milaknis 13 (3/6 trit.), Joshas Nebo 12 (8 atk. kam.), Edgaras Ulanovas (5 rez. per.) ir Nielsas Giffey po 6, Lukas Lekavičius 5, Tai’us Websteris 3, Marekas Blaževičius ir Janis Strelniekas po 2.

„Anadolu Efes“: Vasilije Micičius 20, Rodrigue’as Beaubois 15, Tiboras Pleissas 12, Bryantas Dunstonas 11 (6 atk. kam.), Shane’as Larkinas 10 (8 rez. per.), Adrienas Moermanas 8.

Final score: Zalgiris - @AnadoluEfesSK 71-85. @EuroLeague champions come on top in Kaunas. pic.twitter.com/OXXCA4aTVZ