TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Be dalies lyderių žaidusi PAO susitvarkė su „Partizan“

2025-09-18 16:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 16:40

Pavlos Giannakopolous turnyre Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ 91:82 nugalėjo Belgrado „Partizan“ komandą.

K.Nunnas buvo rezultatyviausias

0

Atėnų klubui šiame mače lietuvis nepadėjo, o rungtyniauti negalėjo ir Mathiasas Lessortas, T.J.Shortsas, Cedi Osmanas, Richaunas Holmesas ir Kostas Sloukas.

Nugalėtojų gretose žibėjo Kendrickas Nunnas, pelnęs 21 tašką (8 rez. per.), Omeras Yurtsevenas pridėjo 20 (13 atk. kam.), Nikos Rogkavopoulos – 10.

Belgrado komandai Duane’as Washingtonas įmetė 19 taškų, Jabari Parkeris surinko 18, Dylanas Osetkowskis – 16.

