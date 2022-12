Baudinių didvyris Szczesny pralaimėjo lažybas Messi – pražangos nesitikėjo

Nors lenkų vartininkas trečiadienio rungtynėse puikiai atrėmė argentiniečio L. Messi baudinį, tačiau Lenkijos rinktinė vis tik nusileido Argentinai rezultatu 0:2.

Visgi, rungtynėse Lenkijos vartininkas pasirodė puikiai ir užtikrino savo šalies rinktinei saugų kelialapį į atkrintamąsias. „Juventus“ klube žaidžiantis vartininkas atrėmė jau antrąjį 11 metrų baudinį Kataro Pasaulio čempionate.

„Šiame turnyre man pasisekė jau du kartus. Tai puikus momentas žaidėjo karjeroje, pasaulio čempionatas yra maksimumas ir tai yra ypatinga.

Tokiuose momentuose matosi įdirbis, tačiau atlaikyti L. Messi baudinį reikia ir truputėlio sėkmės“, – sakė jis „RAI Sport“.

Baudinys L. Messi buvo skirtas po to, kai W. Szczesny pirštinė lietė argentiniečio veidą, kol šis galva bandė kamuolį nukreipti į vartus. Vartininkas buvo toks užtikrintas, kad nebus skirta pražanga, kad iš 100 eurų susilažino su L. Messi prieš peržiūrint situaciją su VAR sistema.

Wojciech Szczęsny tells @tv2sport he bet Lionel Messi €100 the penalty wouldn’t be given and he will “probably be banned” for admitting this.😂 pic.twitter.com/VFBap9xPLy