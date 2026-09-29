Baškys pirmą kartą startavo tarp elito ir iškart lipo ant Europos taurės podiumo

Pirmą kartą elito klasėje startavęs A. Baškys iškart užlipo ant podiumo. Lietuvį aplenkė tik nugalėtojas belgas Rubenas Gommersas bei antrą vietą užėmęs kitas Belgijos atstovas Thibaut Stoffelsas.
„Tai puikus debiutas elito klasėje ir didelis žingsnis Augusto karjeroje“, – po varžybų sakė lietuvio treneris Donatas Armonas.
12-asis etapas A. Baškiui nebuvo toks sėkmingas. Lietuvis iškrito ketvirtfinalyje, kai savo grupėje liko 5-as, o į pusfinalį pateko pirmasis ketvertukas.
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