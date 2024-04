„Barcelona“ eliminavo Mbappe grėsmę ir įveikė PSG, „Borussia“ prasmego savo pačių klaidų liūne

Pilnutėliame „Parc des Princes“ stadione Xavi auklėtiniai žaidimo gijas į savo rankas paėmė gana anksti ir šventė pergalę 2:3 (0:1). 22-ą rungtynių minutę klasgtingą smūgį į vartus paleido brazilas Raphinha, o nuo įvarčio aikštės šeimininkus apsaugojo laiku sureagavęs Gianluigi Donnarumma.

Tas pats Raphinha 33-ią rungtynių minutę pavojingai atakavo italo vartus po sėkmingai įžaisto kampinio, tačiau jo smūgį atrėmė gausus būrys gynyboje išsirikiavusių PSG futbolininkų.

Galiausiai tas pats Raphinha 37-ą mačo minutę pasiekė savo ir po sumaišties baudos aikštelėje nukreipė kamuolį į viršutinį dešinįjį vartų kampą. Pirmoje mačo dalyje „Barca" atliko 10 smūgių, kai tuo tarpu PSG – šešis. Nors kamuolio kontrolė šiek tiek buvo Luiso Enrique ekipos pusėje (51 proc.), tačiau realių progų pasižymėti Prancūzijos čempionai pirmoje mačo dalyje neturėjo.

Paryžiaus futbolininkai antrą rungytnių pusę pradėjo užguldami varžovų vartus ir jau 47-ą minutę rezultatą išlygino buvęs „Barcelona“ ekipos puolėjas Ousmane'as Dembele. PSG spurtas tėsėsi ir toliau ir vos po keturių minučių aikštės šeimininkai po portugalo Vitinha įvarčio atsiplėšė 2:1. Pasipylusios Xavi ekipos klaidos ir neužtikrintas žaidimas tęsėsi iki 62-os rungtynių minutės.

Katalonų gelbėtoju tapo vos prieš minutę aikštėje pasirodęs jaunasis Ispanijos talentas Pedri. Saugas pakabino tolimą ir aukštą perdavimą į baudos aikštelę kirtusiam Raphinam, o brazilas iškart atstatė lygybę 2:2.

Vėliau aikštėje vyravo lygių varžovų dvikova, o pergalingą įvartį galva 77-ą minutę po kampinio pelnė „Barcelona" gynėjas Andreas Christensenas 2:3.

PSG 2-3 Barcelona ( )

No Barcelona fans will pass without liking this picture ......!!!!! 🖼️

( 2-3 )

Kylian Mbappe

PSG Vs Barcelona Barca #PSGFCB #ChampionsLeague pic.twitter.com/yAhFgAo5fF