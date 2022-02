Baltijos rankinio lygoje – garsaus trenerio sugrįžimas

Pirmąsias dvi vietas, kurios garantuoja tiesioginį kelialapį į BHL finalinį ketvertą, praktiškai jau užsitikrino du Estijos klubai. Į ketvirtfinalius pateks 3-6 vietas užėmusios komandos. Šiose pozicijose įsitaisė keturios Lietuvos ekipos.

6 vietoje įsitvirtino BHL čempionų titulą ginantys Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Uostamiesčio komanda savaitgalį namuose pranoko Latvijos ekipas. Rezultatu 37:23 nugalėta Ludzos „Latgols“ ir 39:26 įveikta Uogrės „Ogre“. Abejose rungtynėse rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė ukrainietis Danylo Hlušakas, pelnęs atitinkamai 5 ir 9 įvarčius.

„Dragūno“ trenerių štabe vėl buvo galima išvysti ilgametį komandos trenerį, o dabar klubo direktoriaus pareigas užimantį Artūrą Juškėną, kuris talkina vyriausiajam treneriui Gintarui Cibulskui.

„Savaitės viduryje vykusiose rungtynėse teko pavaduoti susirgusį Gintarą, o savaitgalį talkinau treneriui kaip asistentas. Grįžtu į trenerių štabą kaip asistentas, nes vyriausiajam treneriui vienam sunku aprėpti visus darbus. Gintaro darbu esame patenkinti, jis puikiai tvarkosi šiose pareigose. Bet turime bėdų su komplektacija, ne visas pozicijas pavyko sukomplektuoti tiek prieš sezoną, tiek ir jam įpusėjus. Todėl mums kiekviena pergalė yra labai svarbi ir džiaugiamės, kad laimėję prieš latvių komandas priartėjome prie ketvirtfinalio“, – sakė buvęs Lietuvos rinktinės treneris A. Juškėnas.

Tris pergales iš eilės iškovojęs „Dragūnas“ per 20 rungtynių surinko 25 taškus ir artimiausius persekiotojus lenkia 2 taškais, be to yra sužaidęs rungtynėmis mažiau.

Tašku daugiau už klaipėdiečius turi 5 vietoje esantis „Vilniaus“ klubas. Vilniečiai svečiuose 29:27 įveikė Rasiku „Mistra“ septynetą. Po 6 įvarčius į estų komandos vartus įmetė rezultatyviausių BHL rankininkų trejete esantys Mindaugas Lapinskas ir Vaidas Drevinskas.

Dviejų Lietuvos klubų akistatoje Kauno „Granitas“ namuose 31:29 nugalėjo Alytaus „Varsą“. Nugalėtojams Deividas Jovaišas pelnė 9 įvarčius. Alytiškių gretose rezultatyviausias buvo 7 įvarčius surinkęs Nedas Buronko. „Granitas“ yra iškovojęs 27 taškus ir užima 4 vietą. 8 pozicijoje esanti „Varsa“ turi 17 taškų ir jau prarado viltis patekti į atkrintamąsias varžybas.

Aukščiausią vietą iš Lietuvos komandų BHL pirmenybėse užima Vilniaus „Šviesa“. 3 vietoje esanti „Šviesa“ išvykoje 32:24 nugalėjo „Mistra“. Nugalėtojams Rosvaldas Ramunis pelnė 6 įvarčius. 2 įvarčius prie pergalės pridėjo „Šviesos“ vartininkas Giedrius Morkūnas.

29 taškus surinkusi „Šviesa“ nuo BHL lyderio Pelvos „Serviti“ atsilieka 7-iais, o nuo antroje vietoje esančio „Viljandi“ klubo – 5 taškais. Iki reguliariojo sezono pabaigos Lietuvos komandoms liko sužaisti po 3 arba 4 rungtynes.

Artėjantį savaitgalį Lietuvos klubai Klaipėdos „Švyturio“ arenoje kovos dėl Lietuvos rankinio federacijos taurės. Šeštadienį pusfinaliuose „Granitas“ susitiks su „Šviesa“, o „Dragūnas“ su Vilniaus „Amber“. Moterų taurės turnyro pusfinaliuose Kauno „Žalgiris“ rungtyniaus su Kauno rajono „Garliava“, o Klaipėdos „Viesulas-Dragūnas“ su Vilniaus „Egle“.