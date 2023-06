Baltijos dviračių plento čempionate Alytuje – ir netikėti rezultatai

Baltijos čempionato veteranų lenktynėse antrą vietą iškovojo Andrejus Dolgovas („Top Team Cycling“, 30-49 m. grupė), o trečias finišavo Vytautas Mažeika („Nikeliuotas špykis“, 65 m. ir vyresnių grupė). Septyneriose Baltijos čempionato lenktynėse vietas pirmuosiuose šešetuose užėmė 9 Lietuvos dviratininkai.

Tris dienas dviratininkai kovojo net tik dėl Baltijos, bet ir dėl Estijos, Latvijos ir Lietuvos čempionų titulų. Iš viso lenktyniavo beveik 500 dviratininkų – jaunių, jaunimo, elito, veteranų ir mėgėjų grupių atstovai.

O. Baleišytė pirmą kartą tapo pajėgiausia Lietuvos plento grupinių lenktynių dviratininke. Olivija šalies pirmenybių grupinėse lenktynėse 2018 ir 2022 m. buvo antra, o 2020 ir 2021 m. – trečia. O. Baleišytė praėjusį ketvirtadienį tapo ir Lietuvos asmeninių lenktynių laikui čempionato nugalėtoja. Už pergalę asmeninėse lenktynėse laikui O. Baleišytė dėkoja savo širdies draugui ir į trenerių gretas įsitraukiančiam dviratininkui Justui Beniušiui. „Justas pasirūpino viskuo iki smulkmenų. Per važybas man beliko tik vykdyti jo nurodymus. Jo dėka, pirmą kartą po starto nelėkiau kaip akis išdegusi, o jaučiausi labai užtikrintai“, – džiaugėsi dviratininkė.

O. Baleišytė prisipažino, kad per grupines lenktynes jai labai trūko ištvermės. „Labai netikėtai pavyko laimėti tiek pavienio starto, tiek grupines lenktynes, nes plento varžyboms praktiškai buvau tinkamai nepasirengusi – apie pusantro mėnesio varžybavau vien treke. Labai trūko ištvermės, o kai varžybos trunka tris valandas, jos labai reikia. Be to, jaučiausi dar neatsigavusi po asmeninių lenktynių laikui, – pasakojo Olivija. – Po atakos, kai atitrūkome kartu su Daiva (Ragažinskiene – aut. past.), jai pasakiau, kad daugiau nebegaliu. Mačiau, kad nebėra tikslo plėšytis, nes mums nebepavyksta nutolti daugiau nei per 20 sekundžių. Kai sugrįžome į grupę, buvo labai saldu, paskutiniame rate ir kojas jau traukė. Bet aš turiu 101 procentą ir kai reikia tą vieną procentuką sugebu ištraukti. Supratau, kad po bruko įvažiavus į plentą nebėra laiko ten žvalgytis – labai sunku aplenkti varžoves, nes greitis finiše tik didėja. Ir į bruko atkarpą, ir į 200 m finišo tiesiąją plente įvažiavau pirma, tik gaila, kad jėgų nebedaug buvo likę. Baltijos čempione tapti nepavyko, bet smagu, kad bent iškovojau Lietuvos čempionės titulą.“

O. Baleišytė pažymėjo, kad šis savaitgalis jai buvo įspūdingas – iškovoti ne tik pirmieji du Lietuvos čempionės titulai plente, bet ir gauta oficiali informaciją apie kvotas į pasaulio treko čempionatą Škotijoje. Olivija iškovojo teisę pasaulio pirmenybėse rugpjūčio pradžioje dalyvauti omniume ir skreče, o dėl starto eliminavime bus aišku kiek vėliau.

Sidabro medalį iškovojo penkta Baltijos čempionato lenktynėse finišavusi Akvilė Gedraitytė („Dubai Police Team“). Ji pakartojo savo 2021 m. pasiekimą. Bronzos medalis įteiktas Baltijos ir Lietuvos čempionės titulus gynusiai Rasai Leleivytei („Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano“). Penkiskart Lietuvos čempionė finišavo septinta. 2015-2017 m. Lietuvos čempionė, olimpietė Daiva Ragažinskienė šalies pirmenybių įskaitoje klasifikuota ketvirta.

R. Leleivytė tapo viena tituluočiausių aktyvių Lietuvos plento dviratininkių. Ji per savo karjerą iškovojo 10-ąjį šalies plento pirmenybių medalį (5-2-3). 10 Lietuvos čempionatų medalių savo kolekcijoje turi ir Katažina Sosna (3-5-2). O. Baleišytė iškovojo 8 apdovanojimus (2-3-3).

162,8 km vyrų elito lenktynėse (68 dalyviai) triumfavo ir 1000 eurų premiją pelnė latvis Emils Liepinš („Trek - Segafredo“) – 3 val. 36 min. 25 sek. Antras finišavo estas Karl Patrik Lauk („Bingoal WB“). Jis nuo nugalėtojo atsiliko 37 sek. Trečias buvo kitas estas Lauri Tamm („Tartu 2024 Cycling Team“).

Lietuvos grupinių lenktynių čempiono titulą netikėtai iškovojo 18-metis Rokas Adomaitis. Estijos komandai „Tartu 2024 Cycling Team“ atstovaujantis klaipėdietis finišavo 10-as. Rokas tapo vienu jauniausiu šalies čempionu nuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 1990 m. Baltijos ir Lietuvos čempiono titulus gynęs Venantas Lašinis („Kaunas Cycling Team“) pelnė sidabro medalį (finišavo 13-as), o bronza antrus metus iš eilės atiteko Ignatui Konovalovui („Groupama – FDJ“). Pastarasis Lietuvos plento čempionatuose jau yra iškovojęs 20 medalių (9-6-5). Ketvirtą vietą užėmė Mantas Januškevičius („Voltas - Madaris Cycling Team“), o penktą – Aivaras Mikutis („Tudor Pro Cycling Team“/Kauno SM „Gaja“).

„Komandoje buvome septyniese, planavome iškovoti trejus čempionų marškinėlius, bet turime tik vienerius ir trečią vietą lenktynėse. Planas nebuvo įvykdytas, bet manau, kad neblogai pasirodėme. Mano savijauta iš pradžių nebuvo pati geriausia, bet, kai po didžiojo rato pradėjome pirmąjį iš aštuonių mažųjų ratų, pajaučiau, kad šiandien pabaigoje kažkas bus gero. Ten, kur reikėjo atkentėjau ir turiu rezultatą. Ši pergalė man reiškia daug, nes įrodžiau, kad nesu silpnas, kaip kiti mano. Šioms lenktynėms rengiausi beveik du mėnesius. Buvau nustebęs, kad galėjau važiuoti su profais ir atsilaikyti, – po lenktynių sakė R. Adomaitis, kuriam rugpjūčio 6 dieną sukaks 19 metų. – Kažkas keisto. Tai – kol kas didžiausia pergalė mano gyvenime. Po finišo net apsiverkiau.“

R. Adomaitis birželio 28 – liepos 1 dienomis dalyvaus penkių etapų „Solidarumo“ lenktynėse Lenkijoje, o liepos 11-16 dienomis jo laukia Europos jaunių ir jaunimo treko čempionatas Anadijoje (Portugalija).

Baltijos čempionato jaunimo (iki 23 m.) lenktynes (34 dalyviai) laimėjo latvis Alekss Krasts („Tartu 2024 Cycling Team“). Lietuvos čempionu tapo 12-as finišavęs Jomantas Venckus („Tartu 2024 Cycling Team“/Šilalės SM/DSK „Kvėdarna“). Sidabro medalį pelnė Olegas Ivanovas („Voltas - Madaris“/Kauno SM „Gaja“), o bronzos – Gustas Raugala („Kaunas Cycling Team“).

Lietuvos jaunių čempione tapo Skaistė Mikašauskaitė (Šilalės SM/DSK „Kvėdarna“, treneris Kęstutis Česaitis). Sidabrą iškovojo Gabija Jonaitytė (Panevėžio „Fortūna“), o bronzą – Lauryna Valiukevičiūtė (Panevėžio Raimundo Sargūno SG/„SportoManai“).

Baltijos čempionato jaunių vaikinų lenktynėse (56 dalyviai) triumfavo estas Martti Lenzius. Lietuvos jaunių čempiono titulą iškovojo šeštas finišavęs Kristupas Mikutis („Cannibal B Victorious/ Šilalės SM/DSK „Kvėdarna“). Dviratininko kelią Alytuje pradėjęs Lukas Sakavičius (Panevėžio Raimundo Sargūno SG) pelnė Lietuvos čempionato sidabrą, o bronza atiteko Titui Laurinavičiui (Kauno SM „Gaja“).

Lietuvos čempionato veteranių grupėje nugalėjo Giedrė Nizevičienė („Dviratai-Daistatus“).

Lietuvos veteranų čempionais tapo: Edvinas Marcinkevičius (30-34 m., „Top Team Cycling“), A. Dolgovas (35-39 m.), Evaldas Stankevičius (40-44 m., „Greenmount Cycling Academy“), Pranas Knieža (50-54 m., „Velo Ghost Veloma“) ir V. Mažeika (65 m. ir vyresni).

Čempionato metu Alytuje lankėsi Europos dviračių sporto sąjungos (UEC) prezidentas ir Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) viceprezidentas Enrico Della Casa. Svečias susitiko su trijų Baltijos šalių dviračių sporto federacijų prezidentais, šeštadienį stebėjo Baltijos dviračių plento čempionato lenktynes, kartu su Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) prezidentu Dariumi Levickiu apdovanojo varžybų prizininkus.

Treneriai Gediminas Kastanauskas ir Kęstutis Česaitis nuopelnus Lietuvos dviračių sportui apdovanoti LDSF medaliais, o treneriui Valerijui Konovalovui įteiktas LDSF garbės nario ženklelis.

2023 m. Baltijos dviračių plento čempionatą organizavo LDSF kartu su Latvijos (LRF) ir Estijos (EJL) dviračių sporto federacijomis bei asociacija „Dviračių klubas-Alytus“, vadovaujamu Manto Andriuškevičius.

Kitais metais Baltijos dviračių plento čempionatas vyks Estijoje, Veru mieste.

Lietuvos dviračių plento čempionatų grupinių lenktynių elito grupės nugalėtojai (nuo 2010 metų)

2010 m. Panevėžys – Aušrinė Trebaitė ir Vytautas Kaupas

2011 m. Utena – Rasa Leleivytė ir Ramūnas Navardauskas

2012 m. Šiauliai – Inga Čilvinaitė ir Gediminas Bagdonas

2013 m. Utena – Agnė Šilinytė ir Tomas Vaitkus

2014 m. Alytus – Aušrinė Trebaitė ir Paulius Šiškevičius

2015 m. Ignalina – Daiva Tušlaitė ir Aidis Kruopis

2016 m. Ignalina – Daiva Tušlaitė ir Ramūnas Navardauskas

2017 m. Gargždai – Daiva Tušlaitė ir Ignatas Konovalovas

2018 m. Gargždai – Rasa Leleivytė ir Gediminas Bagdonas

2019 m. Šilalė – Silvija Pacevičienė ir Ramūnas Navardauskas

2020 m. Jonava – Inga Češulienė ir Gediminas Bagdonas

2021 m. Valga – Inga Češulienė ir Ignatas Konovalovas

2022 m. Kuldyga – Rasa Leleivytė ir Venantas Lašinis

2023 m. Alytus – Olivija Baleišytė ir Rokas Adomaitis.