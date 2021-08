Skelbiama, kad Baltarusijos rinktinės atstovai deportuoja sportininkę. Skubiai buvo nupirkti lėktuvo bilietia namo ir su savo daiktais ji išvežta į oro uostą. Ją lydi keli baltarusių delegacijos nariai.

Apie tai rašo garsios baltarusių plaukikės ir Lietuvoje viešėjusios Aliaksandros Gerasimenijos įkurtas fondas.

„Baltarusijos sportininkė Christina Timanovskaja priverstinai pašalinta iš Tokijo

Baltarusijos rinktinės atstovai deportuoja sportininką, skubiai nusipirko lėktuvo bilietą, dabar su savo daiktais veža į oro uostą.

Rytoj turėjo startuoti 200 metrų, rinktinės atstovai jos neįleidžia ir siunčia į Minską.

Visiems Japonijos diaspora ir žiniasklaidos atstovams, padėkite Kristinai arba iškvieskite policiją!“, – rašoma pranešime.

Kaip praneša naujienų agentūra Reuters, vietininiai japonai policininkos pareigūnai užtikrinta saugumą ir neleis sportininkei išskristi, jei ši to nenori pati.

Netrukus į įvykius sureagavo Baltarusijos olimpinis komitetas, kuris išplatino oficialų pranešimą.

„Atsižvelgiant į medikų rekomendacijas dėl sportininkės psichologinės ir emocinės būklės buvo nuspręsta nutraukti jos dalyvavimą Tokijo olimpinėse žaidynėse“, – rašoma pranešime.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad, kaip teigė pati K.Timanovskaja, jai buvo liepta varžytis vienoje iš estafečių, į kurią negalėjo atvykti kitos sportininkės dėl nesutvarkytų dokumentų dėl dopingo.

„Šiandien buvau įtraukta į 4x400 estafetės dalyvių sąrašą, nors nė vienas vyriausiasis treneris nenorėjo sužinoti nieko apie mano būklę. Niekada gyvenime nereaguočiau taip griežtai, jeigu pas mane kas nors iš anksto ateitų ir paaiškintų situaciją bei sužinotų, ar galiu nubėgti 400 metrų ir ar esu pasiruošusi.

Jie nusprendė viską padaryti man už nugaros, nepaisant to, kad bandžiau sužinoti šią informaciją, tačiau sulaukiau tik ignoravimo. Patikėkite, nors niekada nebuvau nubėgusi 400 metrų, tačiau būčiau pasirengusi palaikyti komandą ir merginas bei eitu kartu su jomis tuo keliu, tačiau manau, kad valdžia turėtų mus gerbti kaip sportininkus ir kartais atsiklausti mūsų nuomonės. Kartoju: jeigu tokia situacija susiklostytų ir jie būtų žmogiškai į mane kreipęsi, būčiau padariusi viską, kas įmanoma, kad išbandyčiau save naujojoje distancijoje“, – šeštadienį socialiniuose tinkluose rašė J.Timanovskaja.

Ji šiai rungčiai nesiruošė ir sukritikavo valdžią dėl priimtų sprendimų.

Pirmadienį 24-erių bėgikė turėjo varžytis 200 metrų bėgimo rungtyje.

Ji jau jau vakar startavo 100 metrų bėgimo distancijoje, kur užėmė 37-tą vietą.

Pranešama, kad oati sportininkė Baltarusijos žiniasklaidai prasitarė, kad bijo skristi atgal į savo šalį. Ji gali kreiptis ir politinio prieglabsčio kurio nors šalyje.

Skelbiama, kad Pavelo Latuška 2020 m. spalio pabaigoje įkurta „Nacionalinė kovos su krize“ organizacija jau susisiekė su Lenkijos ir Austrijos užsienio reikalų ministerijomis ir prašo šių šalių tarnybų padėti gauti lengvaatletei tarptautinę apsaugą.

Tsimanouskaya was accompanied to the airport by two members of the Belarusian sports delegation. She is now with the police and volunteers. When asked if she was afraid to fly to #Belarus, Tsimanouskaya answered "yes". pic.twitter.com/LgqLjLrmU1