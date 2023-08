Baisios avarijos metu žuvo Kanados olimpietė

Ji žuvo antradienį Ontarijuje sunkvežimiui įsirėžus į kelias stovinčias transporto priemones, pranešė policija.

Kartu su ja automobilyje važiavęs jos kūdikis liko gyvas ir dėl gyvybei nepavojingų sužalojimų buvo gydomas ligoninėje.

A. Paul buvo „spindinti žvaigždė ant ledo ir už jo ribų“, palikusi „neišdildomą pėdsaką“ dailiojo čiuožimo pasaulyje, teigė „Skate Canada“.

Per savo karjerą ji laimėjo sidabro medalį 2010 m. pasaulio jaunių dailiojo čiuožimo čempionate ir atstovavo Kanadai 2014 m. Sočio žiemos olimpinėse žaidynėse.

Kartu su savo partneriu ir vyru Mitchellu Islamu ji laimėjo daugybę tarptautinių medalių, kol 2016 m. pasitraukė iš dailiojo čiuožimo varžybų.

Massive loss for the figure skating community in the tragic and unexpected passing of Alexandra Paul in a car crash. Sending so much love to Mitch, their baby Charlie, and their family and friends.



Fly high Alex 🕊️ pic.twitter.com/VcUy4DgOH3