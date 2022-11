Baigėsi kantrybė: įvairių kaltinimų iš sportininko sulaukusi „Manchester United“ padavė Ronaldo į teismą

Tai reiškia, kad C. Ronaldo beveik neabejotinai daugiau niekada nežais „United“ gretose ir suprantama, kad 37-erių futbolininkui buvo nurodyta negrįžti į klubo treniruočių bazę po pasaulio čempionato Katare.

Kalbėdamas su Piersu Morganu per „Talk TV“ C. Ronaldo pateikė daugybę kaltinimų „United“ klubui. Jis teigė, jog klubas neparodė pakankamai empatijos, kai mirė jo naujagimis sūnus. Taip pat sportininkas įvardijo, jog savininkams klubas visiškai nerūpi, o vadovas Erikas ten Hagas visiškai jo negerbia.

Penktadienį klubas atsakė į šiuos kaltinimus: „Šį rytą „Manchester United“ ėmėsi atitinkamų veiksmų, reaguodama į naujausią Cristiano Ronaldo interviu žiniasklaidai. Daugiau komentarų neteiksime, kol šis procesas nepasibaigs“, – rašoma klubo pranešime.

REKLAMA

C. Ronaldo kontraktas klubui kainuoja apie 500 000 svarų per savaitę ir baigiasi liepos mėnesį. „United“ nieko nežinojo apie vasarą pasitraukti norėjusio C. Ronaldo duotą interviu.

Sportininkas „United“ žaidžia jau antrąjį kartą savo karjeroje. Pirmąjį kartą rungtyniaudamas klube po šešerių sėkmingų su komanda sportininkas laimėjo tris „Premier“ lygas, FA taurę, du lygos taures, Čempionų lygą ir Auksinį kamuolį. Jo individualus indėlis padarė jį „United“ gerbėjų didvyriu ir įtraukė jį į geriausių klubo žaidėjų sąrašą.

C. Ronaldo sugrįžimą 2021 m. vasarą sirgaliai sutiko su ekstaze, įvertino jį kaip perversmą. Tačiau tokių savo pretenzijų paviešinimas rimtai pakenkė šiai pozicijai ir statusui.