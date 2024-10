„B Tribūna“ be užuolankų pasisakė apie konfliktą „Twinsbet“ arenoje: „Visiškai neadekvati reakcija“

Aktyviausi „Ryto“ sirgaliai šiose rungtynėse kėlė du banerius, viename iš jų akcentavo, kad „ASG yra rusų oligarchų projektas“, o kitame kreipėsi į aktyviausius „Žalgirio“ sirgalius „Green White Boys“, kurie filmavosi naujausios Justino Jaručio dainos, skirtos „Žalgiriui“, klipe.

„Kol Rytas Ultras kuria fanų kultūrą, žali berniukai daro popso turą“, – buvo rašoma viename iš banerių.

Pirmadienį „Green White Boys“ savo socialinių tinklų profiliuose aptarė išvyką į Vilnių, pašiepė „B Tribūnos“ banerius ir teigė, kad „Patinka jums tai ar nepatinka, bet jūsų klubas remia rusus. Ir tai yra faktas“.

REKLAMA

REKLAMA

Antradienį jau „B Tribūna“ pasidalino įspūdžiais iš susitikimo ir prakalbo apie konfliktus su apsauga bei teigė, kad „Green White Boys“ parodė „skirtingą supratimą apie organizuotą palaikymą ir jo vystymą“.

REKLAMA

Pateikiame visą „B Tribūnos“ neredaguotą tekstą apie sekmadienio rungtynes:

Pirmasis šio sezono derbis vyko neįprastai anksti. Įvykių jame buvo apstu, todėl pats metas juos apžvelgti ir pateikti mūsų vertinimą.

Po pernykščio triumfo LKL finale nutilo blevyzgos apie fanų pasiskirstymą arenoje ar tai, kad žaidžiame neutralioje aikštelėje. Šįkart tokių kalbų buvo minimaliai. Galbūt tai leido komandai labiau koncentruotis į rungtynes nei aplinkines mintis.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip ir žadėjome savo pareiškime prieš sezoną, rungtynių šioje arenoje metu priminsime apie savo poziciją asg korporacijos klausimu. Kyla baneris primenantis, jog asg yra kremliaus oligarchų projektas. S. Malinausko tyrime atskleisti ryšiai tarp kremliaus oligarchų ir Žiemelio įmonių daugiau nei akivaizdūs. Tačiau apie juos garsiau girdime iš Suomijos žiniasklaidos nei mūsiškės. Asg literaliai bando įsigyti areną iš oligarchų tik tam, kad apeitų jiem įvestas sankcijas. Apskritai tokie asg projektai per sportą yra plačiai pasaulyje paplitusi sportswashinimo taktika, kai per sportą bandoma išplauti savo mundurą. Mes savo ruožtu raginame visus rytfanius nepirkti nieko arenos baruose ir kavinėse, iš kurių išsilaikyti bando šis projektas. Taip tik dar greičiau numarinsime juos, o pirmieji to ženklai jau matomi ir dabar.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konfliktas su apsauga. Žinome kokie nurodymai duoti arenos apsaugai dėl bet kokių žinučių susijusių su asg ir rusijos sąsaja užkardymo, tad apsaugos reakcija nestebino. Steroidinės spintos mūsų sektoriuje incijuoja konfliktą, kuris perauga į santykių aiškinimąsi kumščiais. Visiškai neadekvati reakcija, kuri tik parodo kaip jiems skauda. Konfliktas tęsiasi kelias minutes, kol policija patraukia neadekvatą iš mūsų sektoriaus ir nebeaštrina situacijos dar labiau.

REKLAMA

Kitas baneris trečiojo kėlinio pradžioje skiriamas oponentams iš Kauno, kurio potekstes jie lieka nesupratę iki šiol. Tai tik parodo skirtingą supratimą apie organizuotą palaikymą ir jo vystymą. Ar tai būtų pop žvaigždės koncerto palaikymas, ar klubo įdarbinto šoumeno maldavimas arenai prisijungti prie skanduočių. Tai prasilenkia su tokiu ultrizmu, kurį isivaizduoja visas pasaulis ir tai skurdina šios subkultūros principus.

Arenoje palaikymas bangavo ir buvo toli nuo aukščiausio lygio. Nemažą įtaką tam turėjo ir konfliktas rungtynių pradžioje, kuris paliko neskanų poskonį visai likusiai dienai. Tačiau veiksmas aikštėje bandė viską nuplauti. Įspūdinga pirmoji pusė bei atsilaikymas antrojoje įkvepia daug pasitikėjimo tolimesnei sezono eigai. Kartais atrodė, kad komanda žaidžia taip, lyg praėjusių metų finale, todėl ir visiems fanams be galo smagu matyti tokią užsidegusią ir atsidavusią grupę žmonių ariančią ant parketo. Su tinkamu požiūriu kartu galime pasiekti viską, o kaip sakė treneris – planai šiam sezonui dideli.

REKLAMA

Šioms rungtynėms pagaminti šalikai ištirpo akimirksniu. Arenoje jie atrodė nerealiai, tad nieko nelaukdami užsakome dar vieną didelę partiją. Laukite informacijos apie prekybos restartą.

Išlaikyti tokį pat intensyvumą bandysime ir šeštadienį Panevėžyje, kur reikės ir tavo palaikymo. Būk kartu su mumis ir prisijunk prie juodai baltai raudonų palaikymo ne tik namuose, bet ir išvykoje. Pirmyn, vilniečiai!