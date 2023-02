Autsaideriams nusileidęs „Arsenal“ įnešė intrigos į „Premier lygos“ turnyrinę lentelę

Naujojo stratego planas buvo žaisti gynybinį futbolą ir ieškoti progų kontraatakose. Į kovą „Everton“ stojo pasirinkdami taktiką 4-4-1-1, kuri ir davė vaisių.

Nors didžiąją rungtynių dalį kamuolio kontrolė priklausė „kanonieriams“ (71 proc.), tačiau šie niekaip nesugebėjo pasižymėti prieš itin tankią „irisų“ gynybą baudos aikštelėje, o vienintelio įvarčio autoriumi tapo gynėjas Jamesas Tarkowskis.

🔵⚪️ Huge win for Sean Dyche's Everton: he has only lost 1 of his last 6 league games against Arsenal! pic.twitter.com/76TaGF0YmL