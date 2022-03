Automobiliu Rusiją palikęs CSKA aukštaūgis: „Prie Rusijos pasienio padidėjo mano pulsas“

„Prie Rusijos pasienio padidėjo mano pulsas, nes nežinojau, ko ten tikėtis. Aš turėjau iškrauti savo automobilį ir pasieniečiai viską patikrino.

Latvijoje aš pailsėjau, po to važiavau į Lietuvą, kur sustojau Kaune ir susitikau su buvusiu komandos draugu Strelniekiu. Po to važiavau namo per Lenkiją ir visa kelionė buvo 2,5 tūkst. kilometrų“, – sakė vokietis.

J.Voigtmannas sprendimą palikti Rusiją priėmė praėjus dvejoms dienoms po karo pradžios.

„Praėjusį ketvirtadienį mane, kaip ir visus kitus, nemaloniai nustebino naujiena apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Po dienos arba dviejų svarstymų priėmiau sprendimą palikti Maskvą“, – sakė jis.

Krepšininko sutartis su CSKA dar yra galiojanti.

„Mano kontraktas galioja iki 2023 metų. Žinoma, norėčiau kuo greičiau žaisti, ypač kai mano šalyje vyks Europos čempionatas.

Mano agentas kalbasi su CSKA ir ieško būdų nutraukti sutartį. Tačiau tai yra neeilinė situacija ir neturime precedento“, – sakė jis.