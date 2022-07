„Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėse karšta: įspūdinga „Audi“ ir „Lamborghini“ kova

Pastaruosius trejus metus „Aurum 1006 km powered by Hanook“ lenktynes laimėjo „Circle K miles Plus Racing Team“, tad bus įdomu stebėti, ar šiai komandai pavyks ketvirtą kartą iš eilės triumfuoti legendinėse Lietuvos lenktynėse.

Kvalifikaciją šiemet vėl laimėjo Ralfas Aronas ir „Circle K miles Plus Racing Team“, kurie šiandienos lenktynėse startuos pirmi. Visgi šiemet tiek trasos rekordą, tiek pole poziciją estas iškovojo su kitu „Audi R8 LMS“ automobiliu. Ralfas Aronas pole poziciją iškovojo su 1 min. 06,148 sek. laiku, kuris yra dvejomis sekundėmis greitesnis nei pernai.

Antras startuos Šiaulių „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ ekipažas su „ Lamborghiniu“, o treti startuos „Circle K miles Plus Racing Team“ kolegos „Circle K - Lesta Racing Team“ su „Audi R8 LMS“ automobiliu.

Lenktynių transliaciją rasite naujienos viršuje.

LENKTYNIŲ EIGA:

12:35 val.: Praėjo kiek daugiau nei pusvalandis ir po įspūdingos kovos priekyje yra du „Audi R8 LMS“ automobiliai, kuriuos vairuoja „Circle K miles Plus Racing Team“ ir „Circle K Lesta Racing team“ komandos.

Įspūdingas esto lenkimas:

12:17 val.: „Circle K miles Plus Racing Team“ ir „Circle K Lesta Racing team“ aplenkė šiauliečių „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ komandą ir ji krinta į trečiąją vietą. Kova vyko itin įnirtinga. Šiauliečių automobilis buvo arti įsitrenkimo į bortus.

„Mūsų planas – kuo daugiau per pirmą valandą susirinkti greičio, kad turėtume šiek tiek atstumo“, – kalbėjo „Circle K“ komandų vadovas Haris Aleksandravičius.

12:02 val.: „Circle K miles Plus Racing Team“ prarado pirmąją vietą. Juos pirmuosiuose ratuose aplenkė Šiaulių „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ komanda ir jos vairuotojas Paulius Paškevičius (vairuoja „Lamborghini Huracan ST“ automobilį). Be to, po pirmųjų ratų turime ir gedimų. Į techninę aptarnavimo juostą įvažiavo „Dream 2 drive“ komanda.

12:00 val.: Lenktynės prasideda!!!!!!