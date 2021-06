Tiesioginės lenktynių pristatymo transliacijos įrašą stebėkite naujienos viršuje portale tv3.lt arba TV3 PLAY.

Lenktynes nuo pat pradžių organizuojanti VšĮ „Promo Events“, puoselėdama gražią tradiciją, Vilniaus Gedimino prospekte surengė didžiausiu žiedinių lenktynių festivaliu Baltijos šalyse tituluojamų „Aurum 1006 km lenktynių“ pristatymą.

Nors čia niekas nelenktyniavo, o galingų bolidų varikliai tik retsykiais parodydavo garsą, tačiau lenktynių pristatymas, kurį transliavo TV3PLAY, nestokojo dėmesio iki pat pabaigos.

Taure džiaugsis greičiausieji

Kol žiūrovai ir lenktynininkai apžiūrėjo vieni kitų parengtą techniką vaišindamiesi puikiuoju vasaros desertu, renginio pagrindinio rėmėjo „Aurum“ ledais, VšĮ „Promo Events“ vadovui Dariui Jonušiui pernai įvykusias lenktynes laimėjusi „Circle K milesPlus Racing Team“ komanda sugrąžino pereinamąją čempionų taurę.

„Ją saugosime neilgai, tik tris savaites, o liepos 17-ąją įteiksime 22-ųjų „Aurum 1006 km lenktynių“ nugalėtojams, - priimdamas šį trofėjų kalbėjo D. Jonušis. – Be abejo, visus čia susirinkusius labiausia domina vienas klausimas – kam taurė bus įteikta šiemet?

Vienas kito vertų varžovų daug kaip niekad, tad galiu tik sakyti neklysdamas, jog ja pelnytai džiaugsis greičiausia, stropiausiai namų darbus atlikusi komanda“.

Pernai tokiame pat renginyje, grąžindamas čempionų taurę komandos lyderis, net devyniskart Palangoje finišavęs pirmas, Jonas Gelžinis pranašiškai tarstelėjo : „Taurę sugrąžiname tik tam, kad ją vėl iškovotume“.

Pasirodo, jo pažadas buvo pranašiškas.

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km lenktynių“ įžanga – sostinės Gedimino prospekte

Laimės žiūrovai

Niekas neabejoja, kad dvejų paskutinių varžybų laimėtojai - „Circle K miles Plus Racing Team“ lenktynininkai su „Porsche GT3 Cup“ – ir šiemet vieni pagrindinių favoritų.

REKLAMA

Tačiau ir varžovai labiau ūgtelėję, o ir galingų bei greitų automobilių gerokai daugiau.

Vien ko verta Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato lyderė, laimėjusi abiejų etapų Latvijoje ir Estijoje varžybas „Gera dovana – Šiauliai by RD signs Reimpex“, į trasą išvairuosianti „Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo“.

Palangoje debiutuos ir „Mercedes-AMG GT3“, kurį vairuos tik dėl pergalės ten vykstantys broliai Nemunas ir Nerijus Dagiliai kartu su Deividu Jociumi.

Debiutuos ir iki tol Lietuvoje dar nematytas „Ford Shelby GT 350“, kurį vairuosiantis „RC Cola racing by 8000RPM Motorsport“ komandos ekipažas irgi audžia mintis apie pergalę.

To paties neabejotinai sieks ir „Vytautas Gazuotas“ komanda, kurios „Porsche 911 GT Cup“ tramdys daugkartinis šalies čempionas Arūnas Strumskis, Linas Skardžiukas, Mindaugas Platūkis ir Robertas Graudinis, „Efekt and Ignera by Dynami:t Energy“ su „Porsche GT3 CUP“ ir charizmatiškuoju Mantu Matukaičiu priešakyje ir dar kelios potencialios pretendentės.

„Tikiu, kad ir mūsų „Ginetta GT4 G55“ pajėgi mesti iššūkį ne tik pripažintiems favoritams, bet čempionų automobiliu tituluojamiems „Porsche“, - sakė Dave Hollandas, atstovavęs užsienio sportininkams, kurie kartu su juo ir jo sūnumis Mick ir Drew vėl varžysis Palangoje.

„Ant nugalėtojų pakylos aukščiausiojo laiptelio regiu bent dešimt komandų, pretenduojančių į šią vietą“, - sakė lenktynių nuo pat pradžių nepraleidžiantis kaunietis Sigitas Kiela.

Reiškia, šiemet laukia itin intriguojančios lenktynės, kuriomis žiūrovai tikrai nenusivils.

Ne mažiau atkakli kova prognozuojama ir klasėse.

Pernykščiai TCR klasės nugalėtojai pakeitė komandos pavadinimą ir automobilį, atnaujino sportininkų sąrašą, tačiau keliami tikslai liko tie patys.

2020 m. TCR klasės čempionų komanda šiemet vadinsis „Interrao Lietuva by Texaco“. Joje Egidijaus Valeišos ir Justo Jonušio duetą papildė Mindaugas Varža, o „Volkswagen Golf GTI“ ekipa pakeitė į „Audi TCR“.

REKLAMA

Siūlo didžiulę pramogų puokštę

Gedimino prospekte akis galėjai paganyti ir į parengtus pravažumo lenktynėms visureigius, ir į išpuoselėtus istorinius automobilius, ir į lenktynių saugumą užtikrinančią techniką.

Tai pirmą kartą lenktynių festivalio pramogų gamą papildysiančių 4x4 trialo ir išskirtinių, istorinių automobilių lenktynių dalyviai. Tradicinį istorinių automobilių kolekcijos pristatymą šiemet papildys ir varžybos, ir paradas kurorto gatvėmis.

Visureigių trialą organizuojančio „Pajūrio“ klubo prezidentas Algimantas Rimas rodė jau parengtos varžyboms trasos dalį šalia laikinojo lenktynių miestelio ir patikino, kad naujove susidomėjo net per 70 šio sporto entuziastų.

Kasmet vis labiau populiarėja tradicinės 108 km moterų iššūkio varžybos, kurias kartu su „Aurum 1006 km lenktynių“ organizatoriais rengia moterų televizija TV8.

Šiemet dailiosios lyties atstovių fiestoje, kurią budriai seks moterų televizijos TV8 kameros, atsirado ir naujovė - specialiai įvesta debiutančių įskaita, kurioje varžysis tik pirmą kartą dalyvaujančių damų ekipažai.

Pristatytos ir žiūrovų pamėgtos drag‘o (traukos) varžybos, tapusios neatsiejama „Aurum 1006 km lenktynių“ dalimi.

Septintosiose, 2006 metais Palangoje vykusiose ilgų nuotolių lenktynėse debiutavęs drag‘as šiemet švenčia 15-ąjį savo jubiliejų. drag‘o varžybų dalyviai ir šiemet varžysis dėl Kelių policijos tarnybos taurių ir kitų renginio rėmėjų įsteigtų prizų.

Užtikrins lenktynių saugumą

Lenktynių saugumas – pirmaeilis organizatorių, teisėjų, varžybas aptarnaujančio personalo uždavinys.

Be gerų, specialia įranga aprūpintų automobilių – tai bemaž neįmanoma užduotis.

„Aurum 1006 km lenktynių“ trasoje padės užtikrinti varžybų saugą trys KIA automobiliai.

Saugos automobilio funkciją jau kelerius metus iš eilės atliks „Stinger“ - galingiausias ir greičiausias KIA gamos modelis, puikiai tinkantis šiai funkcijai.

REKLAMA

Sportiškas, klasikinio GT stiliaus automobilis ir erdvus, ir tuo pat metu greitas ir sportiškas. Jame sumontuotas 3,3 litro 366 AG variklis ir visi varantieji ratai reiškia, kad jis puikiai galės lydėti visus lenktyninius automobilius bet kokiu oru pakankamai saugiai ir greitai.

Lenktynių metu gelbėjimo automobilių „Rescue Car“ funkcijas atliks du naujieji „Sorento“ modeliai. Tai didžiausias KIA gamos padidinto pravažumo automobilis, kuriame puikiai tilps ne tik teisėjai ir gelbėtojai, bet ir visa jiems reikalinga įranga. Šie automobiliai turi būti ne tik talpūs, bet ir greiti, nes į avarijas trasoje būtina reaguoti kaip galima sparčiau.

„Sorento“ su hibridine „plug-in“ tipo pavara tokioms funkcijoms tinka tiesiog idealiai. Jis tuo pat metu ir ekologiškas, vien elektra varomas be papildomo įkrovimo gali nuvažiuoti net iki 70 km.“, - sakė automobilius pristatančios UAB „KIA Auto“ direktorius Gintaras Kaukėnas.

Namo – su dovanomis

Daugelis „Aurum 1006 km lenktynių“ pristatymą stebėjusių žiūrovų namo grįžo susidarę aiškesnį renginio vaizdą, pabendravę su lenktynininkais ir pačiais šventės organizatoriais.

O tie, kam šypsosi sėkmė loterijose, Gedimino prospektą paliko nešini lenktynių rėmėjų atributika pažymėtomis dovanomis.