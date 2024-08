Auksą olimpinėse žaidynėse iškovojusiam Joeliui Embiidui – apdovanojimas iš Kamerūno prezidento

Primename, kad Kamerūnas yra gimtoji J. Embiido šalis. Tiesa, jis savo gimtinėje gyveno tik iki 16-os, o vėliau išsikraustė į JAV.

„TMZ Sports“ teigia, kad Kamerūno prezidentas Paulas Biya apdovanojimą Embiidui skyrė už išskirtinį indėlį meno, mokslo, žemės ūkio, prekybos ar pramonės srityse.

Joel Embiid has received his Order of Valor from the president of Cameroon 🇨🇲 pic.twitter.com/Z3xOz0pHIB