Auklėtinio trauma pažymėtame Eurolygos starte Jasikevičiaus ekipa nugalėjo „Olympiakos“

Tiesa, startą naujame sezone Š. Jasikevčiui aptemdė Scottie Wilbekino pirmajame kėlinyje patirta trauma. Krepšininkas buvo išgabentas iš aikštės, o jo traumos rimtumas kol kas neaiškus.

Be vieno iš savo gynėjų likusi „Fenerbahče“ pirmajame ketvirtyje buvo įgijusi 6 taškų pranašumą (12:6), o po pirmo ketvirčio Š.Jasikevičiaus auklėtiniai priekyje buvo 17:13.

Antrajame ketvirtyje vėl geriau startavo šeimininkai (26:19), tačiau tuomet iniciatyvos ėmėsi Shaquielle’as McKissicas – 24:26.OLY priekyje buvo po Thomaso Walkupo dvitaškio (32:30), o po dviejų ketvirčių graikų klubas pirmavo 36:32.

Po pertraukos „Fenerbahče“ gana greitai lygino rezultatą (42:42), o po Bonzie Colsono tritaškio jau ir pirmavo – 47:42. Vis tik Pirėjo komanda stabilizavo situaciją ir po trijų kėlinių šeimiininkų pranašumas siekė vos tašką – 57:56.

Lemiamo kėlinio metu taip pat vyko lygi kova, o prabėgus penkioms minutėms priekyje buvo „Fenerbahče“ – 68:65. Tritaškį smeigė B.Colsonas (71:65), o Nigelas Hayesas-Davisas pridėjo dvitaškį – 73:65. Galiausiai būtent N.Hayesas-Davisas uždarė rungtynes tritaškiu su pražanga (79:69), o rungtynes šeimininkai laimėjo 82:71.

Į pergalę Turkijos klubą vedė Wade'as Baldwinas, kuris pelnė 18 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir padavė 7 rezultatyvius perdavimus.

Tuo tarpu Pirėjo klubo gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Mose Wrightas, kurio sąskaitoje – 15 taškų, 7 atkovoti kamuoliai ir 1 rezultatyvus perdavimas.

Beje, po mačo Šaras nebuvo patenkintas savo oponento Georgios Bartzoko veiksmais. Iškart po finalinės sirenos, kai dažniausiai treneriai spaudžia vienas kitam rankas, Š.Jasikevičius greitu žingsniu priėjo prie „Olympiakos“ vairininko ir išsakė savo poziciją.

Ją išklausęs G.Bartzokas pateikė ir savo versiją, tačiau akivaizdu abi pusės neišvengė konflikto ir jį sprendė itin emocingai.

