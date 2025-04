„Atsisakau fechtuotis, nes šis žmogus yra vyras, o aš esu moteris, ir tai yra moterų turnyras“: prieš translytę kovoti atsisakiusi fechtuotoja buvo diskvalifikuota

Praėjusį savaitgalį Stephanie Turner dalyvavo JAV fechtavimo federacijos sankcionuotame regioniniame turnyre Merilando universitete. Tai nebuvo NCAA patvirtintas renginys.

Internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip S. Turner prieš dvikovą atsiklaupė protestuodama. Varžybų teisėjas jai parodė juodą kortelę, ir sportininkė buvo diskvalifikuota iš likusios turnyro dalies. „Associated Press“ neatskleidžia S. Turner varžovės tapatybės, nes ši viešai nekomentavo incidento ir nėra paskelbusi savo lyties tapatybės.

„Fechtuotojui neleidžiama atsisakyti kovoti su kitu teisėtai turnyre užsiregistravusiu sportininku dėl bet kokios priežasties, – rašoma agentūrai „Associated Press“ išplatintame JAV fechtavimo federacijos pranešime. – Pagal galiojančias taisykles toks atsisakymas lemia diskvalifikaciją ir atitinkamas sankcijas. Ši politika sukurta siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išsaugoti sporto vientisumą.“

JAV fechtavimo federacija nurodė, kad dabartinė translyčių ir nebinarinių sportininkų politika buvo įvesta 2023 metais. Organizacija taip pat patikslino, kad S. Turner diskvalifikacija galioja tik sekmadienio turnyre.

„Suprantame, kad diskusija apie lygybę, susijusią su translyčių asmenų dalyvavimu sporte, nuolat vystosi, – rašoma pranešime. – JAV fechtavimo federacija visuomet pasirinks įtraukimo pusę ir yra pasirengusi koreguoti politiką, kai atsiras daugiau mokslu pagrįstų duomenų arba kai pasikeis politikos gairės platesniame olimpiniame ir parolimpiniame judėjime.“

S. Turner „Fox News Digital“ teigė, kad patikrinusi varžybų dalyvių sąrašą išvakarėse, ji suprato, kad teks susikauti su translyte varžove.

„Aš jiems pasakiau, kad atsisakau fechtuotis, nes šis žmogus yra vyras, o aš esu moteris, ir tai yra moterų turnyras, todėl atsisakau fechtuotis iš principo“, – sakė S. Turner „Fox News“.

"I have much love and respect for you, but I will not compete against you." Female fencer Stephanie Turner speaks out after taking a knee and refusing to fight her trans opponent in a regional tournament at the University of Maryland. pic.twitter.com/YN09ee60LG

Stephanie Turner said:

"It will probably, at least for a moment, destroy my life.”



Turner knelt to stand up for women's sports.



She's a hero.



Doing the right thing is never wrong.



Share this ad to show her she has our support. pic.twitter.com/S8mCHBzMiD