Atnaujintame FIFA reitinge Lietuva palypėjo laipteliu aukščiau ir yra šalia latvių

Lietuviai per pastarąsias savaites iškovojo dvi pergales, kai dukart identišku rezultatu 1:0 pranoko Gibraltarą ir išsaugojo vietą UEFA Tautų lygos C divizione.

Pergalės leido palypėti laipteliu aukštyn, nes prieš keletą savaičių lietuviai reitinge buvo 138-toje vietoje, o dabar rikiuojasi 137-ti.

Įdomu tai, kad laipteliu aukščiai yra Latvijos rinktinė.

FIFA reitingo lydere išlieka pasaulio čempionė Argentina, antrąją vietą užima Prancūzija, o trečioje kol kas Belgija. Ketvirtoje vietoje rikiuojasi Anglija, o penketuką užbaigia brazilai.

