Atnaujintame FIFA reitinge Lietuva beldžiasi į dugną – smuko žemyn, mūsiškius aplenkė egzotiškos šalys

Naujausiame reitinga Lietuvą aplenkė tokios šalys kaip Sent Kitsas ir Nevis (salų valstybė Karibų jūroje), Burundis, Nikaragva ar Solomonų salos.

Žemiausia visų laikų Lietuvos rinktinės pozicija pasauliniame reitinge buvo 149-ta vieta, kurioje nacionalinės komanda buvo 2017-aisiais.

Priminsime, kad per ketverias pastarąsias rungtynes Tautų lygoje birželio mėnesį Lietuva patyrė keturias nesėkmes.

Turkijai buvo nusileista 0:6 ir 0:2, Liuksemburgui namuose pralaimėta 0:2, Farerų saloms išvykoje – 1:2.

FIFA reitingo viršuje pozicijas išlaikė Brazilija. Antroje vietoje – Belgija, trečioje – Argentina.

⚽️ Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!



🇧🇷 Brazil stay top 💪

🇰🇿 Kazakhstan the big climbers 🧗

🇫🇷 France fall out of the top three 📉

🇦🇷 Argentina onto the podium 🏅



👉https://t.co/a21y1LVBnL pic.twitter.com/OkJ6mWnsFm