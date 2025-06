Atnaujinta „Atletico“ sutartis: Antoine’as Griezmannas lieka Madride iki 2027 metų

A. Griezmannas šį sezoną vėl žibėjo tiek „La Liga“, tiek Čempionų lygoje, bet buvo siejamas su išvykimu į MLS , tačiau galiausiai pasirinko tęsti savo istoriją būtent su „Atletico“. Šis sprendimas ne tik sportinis, bet ir emocinis: prancūzas niekada neslėpė, kad Madridas jam tapo antraisiais namais, o žaidimas Diego Simeone sistemoje – didžiausia motyvacija.

Per visą karjerą „Atletico“ gretose A. Griezmannas jau sužaidė 442 rungtynes, pelnė per 197 įvarčius ir tapo rezultatyviausiu klubo žaidėju per visą istoriją. Jis iškovojo Europos lygą, UEFA Supertaurę, Ispanijos Supertaurę, tačiau su klubu jam vis dar trūksta „La Liga“ trofėjaus.

Klubo vadovybė pabrėžė, kad derybos su A. Griezmannu vyko sklandžiai, o žaidėjo noras likti Madride buvo lemiamas faktorius. Pats prancūzas socialiniuose tinkluose pasidalijo žinute: „Mano širdis – čia. Kartu sieksime dar daugiau pergalių.“