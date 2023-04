Atkrintamosiose startavę „Lakers“ iškovojo pirmąją pergalę prieš „Grizzlies“

Geriausias karjeros rungtynes šiame mače sužaidė „Lakers“ gretose žaidžiantis Rui Hachimura. Per 29 minutes ant parketo R. Hachimura sumetė 29 taškus (5/6 trit., 6/8 dvit., 2/2 baud.) ir atkovojo 6 kamuolius.

Nors „Lakers“ pirmąjį atkrintamųjų mačą pradėjo užtikrintai ketvirtį laimėdama 32:27, tačiau antrajame kėlinyje savo pranašumą pradėjo rodyti arenos šeimininkai. 11 taškų antrame ketvirtyje sumetęs Jarenas Jacksonas jaunesnysis vedė komandą į priekį ir į ilgąją pertrauką Memfio ekipa išėjo su 6 taškų pranašumu (59:65).

Visgi, būtent įspūdingai žaidęs japonas Los Andželui padėjo atsikvėpti trečiajame kėlinyje, kai pataikė net keturis savo mestus tritaškius. Vėl į priekį išsiveržę arenos svečiai neleido jų pasivyti ir įsirašė pirmąją pergalę 128:112.

ANOTHER ONE FOR RUI pic.twitter.com/NhFLubG88w