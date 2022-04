Atkakliame Londono derbyje – apmaudus Jorginho epizodas ir vėlyvas įvartis

Londono derbyje „Plaktukų“ žaidimas išsiderino tik 87-ą rungtynių minutę, kai į „West Ham“ vartus buvo skirtas 11 metrų baudinys, o centro gynėjui Craigui Dawsonui parodyta raudona kortelė.

Puikią progą „mėlynuosius“ išvesti į priekį turėjęs italas Jorginho atliko itin silpną smūgį, kurį nesunkiai atrėmė lenkas Lukaszas Fabianskis.

