Atėnų klubą nukovęs Igno Brazdeikio atstovaujamas „Olympiakos“ – taurės pusfinalyje

I. Brazdeikis rungtynėms registruotas nebuvo.

Nugalėtojams po 15 taškų surinko Giannoulis Larentzakis (3/4 trit.) ir Kostas Papanikolaou, 14 pridėjo Mosesas Wrightas (8 atk. kam., 3 blk.), 12 – Nazas Mitrou-Longas.

Buvęs žalgirietis Thomasas Walkupas per 31 minutę pelnė 7 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, be to, perėmė 3 kamuolius.

Pralaimėjusiems 14 taškų pelnė Joe Raglandas (6 kld.), po 10 pasižymėjo Jermaine'as Love'as ir Kenny Williamsas.

Pusfinalyje „Olympiakos“ susikaus su Patrų „Promitheas“ ir Atėnų „Panionios“ poros nugalėtoju.