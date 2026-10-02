Artūras Dauparas iškovojo Lietuvos BMX dviračių taurę

Suaugusiųjų varžybose Lietuvos taurę laimėjo Artūras Dauparas. Jis surinko 68 įskaitinius taškus. Antras liko Joris Budžius (58), o trečias – Andrejus Mikulevičius (51).
A. Dauparas laimėjo trečią ir ketvirtą etapus, o pirmame ir antrame etapuose užėmė 2-ąsias vietas. Pirmus du etapus laimėjo Augustas Baškys ir surinko 40 tšk., bet antroje sezono pusėje jis nestartavo ir rinkosi aukštesnio lygio tarptautines varžybas bei laimėjo Europos taurės bronzą.
Jaunių grupėje Lietuvos čempionais tapo Vyautas Šatas ir Greta Dankytė.
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