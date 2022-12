„Arsenal“ dilema: Felixo nuoma, ar 100 mln. eurų kainuojančio ukrainiečio parašas

Pasak žurnalisto Beno Jacobso, „Arsenal“ labiau vilioja 21-ų Mykhailo Mudryko iš „Shakhtar Donetsk“ variantas.

Mikelio Artetos komanda yra įsitikinusi, kad su ukrainiečiu pavyks pasirašyti sutartį jau sausį.

Arsenal have made their first official offer for Mykhailo Mudryk 🤑