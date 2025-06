Armandas Duplantis pagerino pasaulio šuolio su kartimi rekordą Stokholme – pasiekė 12-ą rekordinį rezultatą

Pasaulio šuolio su kartimi rekordą savų sirgalių akivaizdoje pagerinti troškęs švedas sekmadienį pasirodė idealiai. Nė sykio neklydęs A. Duplantis pirmu bandymu įveikė ir rekordinį – 6,28 metro – aukštį. Tai – jau 12-as švedo pagerintas pasaulio rekordas. A. Duplantis vis artėja prie Sergejaus Bubkos pasiekimo, kuris planetos rekordą gerino 17 sykių.

