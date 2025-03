Argentiniečio kirtis „Real“ žvaigždei: „Aš laimėjau tris titulus, o tu – nei vieno“

L.Paredesas susikirto su Madrido „Real“ klubo žvaigžde Rodrygo. Pastarasis bandė pašiepti „Roma“ futbolininką, tačiau argentinietis priminė varžovui savo titulus.

„Aš laimėjau pasaulio čempionatą ir dvi „Copa America“, o tu – nei vieno“, – sakė L.Paredesas.

Rodrygo: "You are very bad."



Paredes: "I have 1 World Cup and 2 Copa America's, you have zero." 🥶🥶



pic.twitter.com/M0bVUno5ZB