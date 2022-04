Ar sugrįžęs į kortus Novakas Džokovičius triumfuos Monte Karle?

Serbas šį sezoną dalyvavo tik viename turnyre – Dubajuje. Ten jis iškrito jau trečiajame etape. Nemažai svarbių varžybų šiemet N. Džokovičius turėjo praleisti dėl to, kad atsisako skiepytis nuo COVID-19. Geriausiam planetos tenisininkui triumfuoti „Masters“ serijos turnyre Monte Karle gali būti sudėtinga. Varžybos vyks ant grunto, o tai nėra mėgstamiausia serbo danga. Be to, nestigs itin pajėgių varžovų.

Turnyre jėgas išbandys tokie aukšto lygio žaidėjai kaip vokietis Alexanderis Zverevas (3-ioji pasaulio raketė), pernykštis šių varžybų čempionas graikas Stefanos Tsitsipas (5), norvegas Casperas Ruudas (7), kanadietis Felixas Auger-Aliassime (9), italas Jannikas Sinneris (12), lenkas Hubertas Hurkaczas (14).

Šiose varžybose rungtyniaus ir jaunasis ispanų supertalentas 18-metis Carlosas Alcarazas (11), kuris neseniai laimėjo kitą „Masters“ turnyrą Majamyje. Dalis teniso ekspertų prognozuoja, kad ateityje šis žaidėjas gali taip net ir pirmąja pasaulio rakete. Beje, pernai tuo pačiu metu ispanas net nebuvo pirmajame geriausių planetos tenisininkų šimtuke.

Tiesa, N. Džokovičiui gyvenimą palengvins tai, kad Monte Karle dėl traumos nepasirodys grunto karaliumi tituluojamas Rafaelis Nadalis (4). Jis šio turnyro čempionu yra tapęs net 11 kartų. Serbas Monte Karle triumfavo dusyk (2013 ir 2015 m.). N. Džokovičius praėjusiais metais „Rolex Masters“ varžybose pasirodė nesėkmingai. Jį trečiajame etape sustabdė britas Danielis Evansas.

Turnyro nugalėtojui atiteks ne tik 1000 reitingo taškų, bet ir 836 tūkstančiai eurų. Finale pralaimėjęs žaidėjas gaus 457 tūkst., o pusfinalyje suklupę tenisininkai susižers po 250 tūkst. eurų.

„Rolex Monte Carlo Masters“ varžybas rodys „TV3 Sport 2“ kanalas ir naujos kartos televizija „Go3“.

Transliacijų tvarkaraštis:

Balandžio 11-15 d.

12.00 val.

Balandžio 16 d.

14.30 val.

Balandžio 17 d.

15.30 val.