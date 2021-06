Apžvalga: PS4 žaidimai vs. PS5 žaidimai

2020-ųjų lapkritį pasirodžiusi „PlayStation 5“ konsolė įžiebė debatus apie „PlayStation“ serijos žaidimus – žaidėjai spekuliuoja bei domisi, kurios konsolės žaidimų pasirinkimas yra platesnis bei apskritai geresnis: PS4 žaidimai ar PS5 žaidimai. Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi internetinė žaidimų parduotuvė „Eneba“.

Ženklus išleistų žaidimų skirtumas

Fiksuojama, kad šiandien rinkoje yra 3,222 išleistų PS4 žaidimų, tuo tarpu PS5 žaidimų – 308. Šis abiejų konsolių žaidimų pasirinkimas apima tiek nepriklausomų, tiek „Sony“ kūrėjų kūrinius. Žinoma, šį radikalų skirtumą tarp išleistų žaidimų skaičiaus paaiškinti yra paprasta. Pirmoji PS4 konsolė rinkoje pasirodė 2013-ais metais, o PS5 debiutavo prieš mažiau nei metus. Visgi, su laiku išleidžiama vis daugiau PS5 žaidimų, tuo tarpu daugelis PS4 žaidimų yra pritaikomi naujausiai konsolei, diegiami atnaujinimai pritaikantys šiuos žaidimus PS5 modelio funkcionalumui.

Ekskliuzyviniai „Sony“ žaidimai

„PlayStation“ prekės ženklo konsolės bei žaidimai yra vieni populiariausių rinkoje dėl keleto priežasčių, viena jų – įspūdingas ekskliuzyvinių žaidimų pasirinkimas. „PlayStation 4“ konsolę turintys žaidėjai gali mėgautis plačiausiu „Sony“ žaidimų katalogu, aprėpiančiu skirtingus žanrus ir tematikas. Vėlgi, šią pasirinkimo gausą lemia tai, kad PS4 konsolė pasirodė prieš daugiau metų nei naujasis „PlayStation 5“. Nors kol kas PS5 žaidimai sudaro mažą kiekį viso „PlayStation“ ekskliuzyvinių žaidimų katalogo, nuolat diegiami atnaujinimai, pritaikantys PS4 žaidimus naujausiai devintos kartos konsolei, žaidėjams suteikia vis daugiau pasirinkimo.

Iškiliausi PS4 žaidimai – „God of War“, „Uncharted“, „The Last of Us“ franšizės, bei pavieniai žaidimai kaip „Bloodborne“, „Ghost of Tsushima“, „Horizon: Zero Dawn“, „Shadow of the Colossus“ ir daugelis kitų. Dalis šių „Sony“ žaidimų prieinama ir PS5 konsolių šeimininkams, tačiau savo ruožtu „PlayStation 5“ konsolė taip pat gali pasiūlyti unikalų ekskliuzyvinių kūrinių katalogą, kaip atnaujintą „Demon‘s Souls“, „Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Astro‘s Playroom“. Nepaisant to, šiuo metu planuojama išleisti ne vieną naują „Sony“ kūrinį, pritaikytą tiek PS4, tiek PS5 konsolėms.

Atgalinio suderinamumo funkcijos galimybės

Dar vienas klausimas, kurį derėtų aptarti vertinant PS4 ir PS5 žaidimus, tai konsolių atgalinio suderinamumo funkcijos suteikiamos galimybės. Viena iš inovacijų, įdiegtų naujoje „PlayStation 5“ konsolėje – atgalinio suderinamumo funkcija, leidžianti mėgautis stulbinančiu PS4 žaidimų katalogu. Būtent dėl šios priežasties daugelis kūrėjų, jų tarpe ir pati „Sony“ kompanija, suskubo atnaujinti populiariausius „PlayStation 4“ žaidimus ir šiuos pritaikyti naujausios konsolės specifikacijoms. Deja, PS5 sistemai pritaikytų žaidimų negalima žaisti PS4 konsolėje, tačiau nusiminti neverta, nes „PlayStation 5“ žaidimų pasirinkimas sparčiai didėja.

