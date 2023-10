Apžvelgdamas komandų sudėtis naujienų portalas atkreipė dėmesį, kad aikštės šeimininkams Pirėjuje nepagelbės Shaquielle McKissicas, Moustapha Fallas, Nigelis Williamsas-Gossas, Luke Sikma ir Ignas Brazdeikis, kurie yra krepšinio komandos žaidėjai.

Po kurio laiko portale informacija buvo pataisyta ir pranešta, kad „Olympiakos“ visgi negalės padėti Andreasas Ndoj.

When your basketball brand is bigger than the football's 🤷 pic.twitter.com/L8GKsoV53s